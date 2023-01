Alfonso Signorini “ho appena preso il palo da Orietta Berti!”/ Bacio negato al GF Vip

GF Vip 2022, dibattito sui baci sotto al vischio: interviene Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip 2022 tiene banco il gioco che, nelle ultime ore, ha tenuti impegnati i concorrenti nella Casa: i baci sotto al vischio. Il gioco prevedeva che, chiunque si fosse trovato sotto il vischio appeso in Casa, si sarebbe dovuto baciare all’istante al suono di un segnale. Tra i baci di questo gioco, spicca anche quello tra Micol Incorvaia e Davide Donadei, sebbene lei stessa, così come Edoardo Tavassi, non abbiano dato un reale significato a quel gesto a riprova della forza del loro amore. Tuttavia, nella diretta di stasera, si accende subito il dibattito in salone.

Se Tavassi ritiene che baciare un’altra persona per gioco, anche se si è fidanzati, non è un problema per lui, Davide Donadei è invece contrario e non avrebbe voluto spingersi oltre. Interviene così Alfonso Signorini, che appoggia la tesi di Tavassi e inserisce anche Orietta Berti nel discorso, con ironia: “Voglio spiegarvi perché Davide ha torto: Orietta, tu è da più di 50 anni che stai con Osvaldo, me lo dai un bacio a stampo?“.

Alfonso Signorini esclama: “Ho appena preso il palo da Orietta Berti!“

Alla richiesta di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022, Orietta Berti si mostra subito restia. Il conduttore specifica: “Non sulla guancia, sulle labbra“. Ma la sua opinionista non approva e svela: “No, a me non piace baciare nessuno“. Il pubblico scoppia in un applauso, alimentato dalle parole di Signorini che esclama: “No ragazzi, ho appena preso il palo da Orietta Berti!“. A quel punto, il giornalista si rivolge a Pierpaolo Pretelli fra gli opinionisti ad interim in vista del ritorno di Sonia Bruganelli, e gli domanda ironicamente: “Tu sei fidanzato Pretelli?“.

“Sì, sono fidanzatissimo” la risposta, rivolgendo lo sguardo verso la postazione di Giulia Salemi. “Vuoi darmi un bacio a stampo?” gli chiede Alfonso Signorini. Ma, alla risposta affermativa di Pretelli, replica: “E io non lo voglio!“. Il siparietto ironico si chiude tra gli applausi del pubblico.











