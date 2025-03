Grande Fratello, Tommaso Franchi incalzato da Alfonso Signorini dopo gli attacchi al reality

Eliminato dal Grande Fratello, Tommaso Franchi è finito al centro dell’attenzione a causa dei suoi misteriosi like sospetti, ha tolto il segui a molti dei suoi ex compagni di avventura, ha condiviso post contro gli altri concorrenti e che attaccavano gli autori ed infine ha persino tolgo il ‘segui’ ad Alfonso Signorini. E ieri durante la puntata della semifinale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha incalzato Tommaso Franchi chiedendogli spiegazioni. “Ma cosa combini? Mi hanno detto che hai tolto il segui a tutti gli ex concorrenti che sono lì accanto a te”.

Javier Martinez choc: “Io e Helena Prestes vogliamo una famiglia”/ Lei: "Vinco e poi pensiamo ai figli"

Lo ha attaccato senza mezzi termini Alfonso Signorini e Tommaso Franchi ha subito puntualizzato: “No, non a tutti. Ne ho levati solo alcuni. Diciamo che ho tenuto solo quelli con cui ho creato un bel rapporto.” La risposta non ha convinto il conduttore che, anzi, ha continuato ad incalzarlo dicendogli di essere andato a controllare ed aver scoperto che ha tolto il segui pure a lui. Il giovane senese prima si è limitato solo a dire ‘ma va’ e poi ha dovuto ammettere: “Perché non sei tra i miei seguiti? Perché io ti devo conoscere ancora. Dobbiamo conoscerci ancora bene.” Tuttavia controllando il suo profilo social si può verificare che realmente ha tolto il follow al conduttore.

Cesara Buonamici: "Chiara Cainelli? Gode molto della vicinanza a Zeudi"/ Luzzi: "Doveva entrare subito!"

Tommaso Franchi ed Alfonso Signorini: imbarazzo in studio al Grande Fratello

Tommaso Franchi dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello ha cancellato tutti i post inerenti al programma e soprattutto ha smesso di seguire gli altri gieffini come Chiara Cainelli, Pamela Petrarolo, Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Luca Giglio e persino il conduttore Alfonso Signorini. In puntata ha cercato di dare una motivazione al suo gesto anche se non ha convinto pienamente il diretto interessato ne il pubblico. Sui social, invece, le reazioni sono state diverse. Alcuni hanno condiviso la sua scelta: “Ha fatto proprio bene Tommy, via i falsi che gli sparlavano dietro”. “Ha tenuto solo i migliori, adesso ha capito tutto”. Altri, invece, lo hanno attaccato: “Ha tenuto solo i migliori, adesso ha capito tutto”. “Ma che imbarazzo, dentro faceva tanto l’amico di Giglio e ora lo defollowa”. “In casa amico di tutti e ora prende coraggio“. “Si è ripreso del tutto e ha capito di chi fidarsi”.