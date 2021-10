Alfonso Signorini/ “La pagina più bella del GF Vip”, ma gli ascolti preoccupano

Da tre anni Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello Vip e per la prima volta venerdì si è emozionato vedendo i filmati di Manuel Bortuzzo che con l’aiuto di un tutore e il sostegno dei suoi amici Alex Belli e Aldo Montano ha camminato dentro la Casa: “E’ la pagina più bella di tutto il programma” ha detto. In apertura di puntata è tornato a “punzecchiare” le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per un’intervista rilasciata dalla conduttrice dove attaccava la collega per il selfie con Magalli. La serata è proseguita con le “comiche” di Francesca Cipriani, fino allo scoop finale dove il conduttore ha rivelato a Amedeo Goria che la sua fidanzata potrebbe essere in dolce attesa. Una doccia fredda caduta addosso al giornalista, prima di comunicare ai Vip il verdetto finale delle loro nomination.

Sabato mattina per Alfonso Signorini è stato un brutto risveglio, i dati auditel non sono stati clementi con il reality, difatti Tale e Quale Show andato in onda su Rai 1 ha registrato share del 21,84% contro il 17% del Grande Fratello Vip. A remare contro il programma Mediaset c’è pure Tommaso Zorzi ex vincitore della Casa nella scorsa edizione, che ha sferrato un colpo basso a Signorini twittando: “A me fanno impazzire i cross-over di questo programma tipo Angela dei Ricchi e Poveri che canta Cos cos cos” dichiarando esplicitamente di preferire Carlo Conti tanto da cambiare canale. Probabilmente la scelta è dovuta al fatto che tra i concorrenti ci sono i suoi amici Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando.

I dati auditel dimostrano che il Grande Fratello Vip, se continuerà a confermare questi ascolti, arriverà alla fine dell’edizione annaspando. Gli appassionati del reality non sono molto soddisfatti del cast e qualcuno chiede che venga riproposta l’edizione degli “sconosciuti” dove ha fatto conoscere al pubblico personaggi come Pietro Tarricone, Luca Argentero o Laura Torrisi. I personaggi hanno molto da raccontare ma alla fine si perdono dietro le solite quattro chiacchiere, la stessa Maria Teresa Ruta ha suggerito all’ex marito di raccontare la sua professione giornalistica piuttosto che fatti privati della loro passata relazione. Il programma per alcuni è appesantito dalle stesse dinamiche e personaggi di cui la Casa potrebbe farne a meno.

Nelle prossime settimane ad Alfonso Signorini spetta un compito arduo, cambiare giorno di diretta evitando lo scontro con Tale e Quale Show oppure rinnovare il cast con nuove entrate di personaggi che potrebbero fare la differenza? Tale e Quale sta dimostrando di essere un programma di qualità, perché pur mantenendo nelle edizioni lo steso format è sempre un successo di ascolti, al contrario del GF Vip che con il passare degli anni perde il suo pubblico.



