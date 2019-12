Alfonso Signorini/ “L’orientamento sessuale non è definito per tutti” (Up & Down)

Alfonso Signorini è tra gli ospiti di “Up & Down – una favola normale“, lo show di Natale condotto da Paolo Ruffini in prima serata su Italia 1. Un Natale trascorso in tv per il direttore di Chi e il futuro conduttore del “Grande Fratello Vip 2020” visto che si dividerà tra “Opera On Ice” trasmesso su Canale 5 e successivamente con show di Paolo Ruffini su Italia 1. Una presenza televisiva che da gennaio 2020 si farà ancora più importante visto che Signorini sarà il conduttore della quarta edizione della versione VIP del Grande Fratello. Dopo l’addio di Ilary Blasi, infatti, sarà proprio Signorini, ex opinionista, a prendere le redini di uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico. Un ritorno per Signorini che attualmente è impegnato anche nella nuova stagione di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti dove gli è stata assegnata una rubrica in cui si occupa di tutti i gossip più scottanti della settimana.

Alfonso Signorini: “tre mesi fa ho fatto l’amore con una donna”

Proprio durante una della ultime puntata di “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Alfonso Signorini ha fatto una vera e propria rivelazione choc: “adesso dirò una mia opinione personale e alcuni potranno non condividerla, ci mancherebbe – ha detto il conduttore e giornalista che ha parlato di orientamento sessuale rivelando di aver avuto recentemente una relazione con una donna. “L’orientamento sessuale secondo me non è così definito per tutti. Io ad esempio ho fatto l’amore tre mesi fa con una donna” – ha detto Signorini, che ha proseguito dicendo – “e allora? Il problema qual è? Cosa c’è? Ma perché parte tutto dalla testa. Se a me una mi affascina, comincia ad essere intrigante, parte il gioco di sguardi, mi affascina a livello intellettuale io allora la trovo sensualissima. Questo almeno è quello che capita a me, capite?”. Una rivelazione che naturalmente ha fatto discutere, ma anche incuriosito il pubblico italiano.

Alfonso Signorini e l’amicizia con Valeria Marini

Ma chi è questa misteriosa donna che ha conquistato Alfonso Signorini? Non è dato saperlo, ma non è la prima volta che il direttore di “Chi” ha avuto un flirt con una donna. In passato, infatti, si vocifera che quando era giovanissimo ha avuto una laison con Valeria Marini: lui aveva soli 28 anni, mentre lei era una delle donne più desiderate del nostro Paese. La loro storia però è durata solo qualche mese, ma qualcosa poi all’improvviso si è rotto come ha raccontato lo stesso Signorini: “una sera, a casa mia, ha lavato i suoi perizomi nel lavandino della cucina di casa mia – ha detto – inutile dirvi che c’è stata subito una discussione in merito. Vivere con una persona come lei è difficilissimo”. Poi Signorini ha anche parlato di alcuni personaggi definiti “fluidi”, ossia dei personaggi che non hanno mai precisato il loro orientamento sessuale: “sono i cosiddetti ‘fluidi’. Oltre a Gabriel Garko, penso a Mahmood, Marco Mengoni, Renato Zero, Roberto Bolle, Gianna Nannini…“.



