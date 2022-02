Alfonso Signorini/ “Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè coppia più bella del GF Vip”

Alfonso Signorini ha espresso il suo parere in merito alla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il conduttore ha fatto da sempre il tifo per questa coppia, anche se a volte ha redarguito Lulù per il suo comportamento oppressivo nei confronti del nuotatore. Il conduttore ha risposto in particolare a una lettera inviata da una lettrice del settimanale Chi, nella quale la donna chiedeva un giudizio in merito a questa relazione. Alfonso Signorini l’ha definita una delle coppie più belle di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip. Auguro anch’io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità”. Alfonso Signorini ha poi proseguito aggiungendo che ad oggi è difficile rintracciare in una coppia una tale purezza di sentimenti: “Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento, in un mondo che corre tanto in fretta e che brucia qualsiasi emozione. Lei lo ha capito e sto, mi creda, dalla sua parte”.

Alfonso Signorini ha detto il giusto. Pochi giorni fa, infatti, Manuel Bortuzzo ha rivelato di aver chiesto alla produzione di organizzare una sorpresa a Lulù per San Valentino: “Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano, ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino. Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica”, ha dichiarato.

Alfonso Signorini e le critiche sollevate al programma dagli ex concorrenti

Alfonso Signorini ha però anche ricevuto una pesante stoccata da Giulia De Lellis. L’influencer non apprezza la piega che ha preso il programma, tanto che ad una delle domande ricevute da un utente risponde: “Non commento il GF Vip, meglio di no, fidati…Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”, ha commentato. Ricordiamo che i rapporti tra la De Lellis e Signorini si erano già raffreddati quando lei partecipò come concorrente nel 2017. Il direttore di Chi all’epoca definì, durante una lite, Giulia “maleducata e ignorante”. Parole che non sono affatto andate giù né all’influencer, né tantomeno ai suoi follower e al suo ex fidanzato Andrea Damante. Per rimediare al danno, Signorini aveva offerto il ruolo di opinionista alla De Lellis, che però aveva rifiutato. In realtà, Giulia non è l’unica che ha attaccato di recente il programma.

Anche Pierpaolo Pretelli ha fornito il suo punto di vista, dichiarando che non c’è storia tra la scorsa edizione e quella attuale. Anche Selvaggia Lucarelli si era scagliata contro Signorini, accusandolo di avere una “doppia morale” e di aver soltanto trasformato in peggio il programma. Insomma, a quanto ci pare di capire Signorini il prossimo anno si scorderà la conferma come conduttore.



