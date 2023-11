Alfonso Signorini: “Mirko Brunetti é innamorato di..”/ La verità sugli inquilini al Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Alfonso Signorini risponde ai quesiti web sul gioco nella Casa

Alfonso Signorini regala perle di gossip sul cast dei concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023, dichiarando in particolare che Mirko Brunetti sia innamorato di se stesso. É quanto trapela dal content di una nuova diretta avviatasi su Instagram, dove il conduttore del Grande Fratello 2023, in replica ai quesiti del popolo nel web sui concorrenti gieffini, non lesina delle dichiarazioni inaspettate, sbilanciandosi come nel caso del triangolo televisivo che prepara il terreno fertile nella Casa più spiata d’Italia, Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

“Come mai abbiamo deciso di far entrare Greta Rossetti? -dichiara quindi Alfonso Signorini, incalzato sui quesiti circa il reality show con il televoto in corso-…Perché lei vuole giocarsi la sua partita ed è giusto che provi. I provini comunque sono aperti fino a metà gennaio e quindi potere iscrivervi tutti.”. Quindi, tra le big flash news, Alfonso Signorini non risparmia neanche l’esclusiva anticipazione dei nuovi ingressi previsti nel gioco del Grande Fratello: “Posso dirvi che uno dei nuovi ingressi è un ragazzo non famoso che arriva dall’estero, precisamente dalla Corea del Sud, Seul. Sabato oltre a Greta Rossetti entrerà nella casa anche un’altra persona e si tratta di una donna. Volete anche un ragazzo bono per Perla?”.

Alfonso Signorini rompe il silenzio sul Grande Fratello: la verità di Mirko Brunetti e…

L’intervento rivelatorio di Alfonso Signorini, quindi, prosegue: “Tranquilli che ne arriverà almeno uno molto notevole, quando? Presto!”. Tra le altre domande a cui prontamente replica, poi, Alfonso Signorini si sbilancia ancora, in prospettiva per il Grande Fratello 2024: “Una star mondiale che vorrei come concorrente? Lady Gaga, per vederla anche senza le sue extension. Se entrerà Filippo Bisciglia? No, è una fake news. Una bella ragazza per il nostro Vittorio? In realtà vi svelo che ne arriveranno due. Se è vero che arriva anche Luca Vetrone? Ma si chiama Vetrone o Petrone?”

Ma di chi è davvero innamorato Mirko? “Sicuramente di sé stesso -ammette il conduttore, rivelando la sua opinione maturata sul sexy giovane in corsa al Grande Fratello 2023 e non solo-, sul resto poi si accettano scommesse. La data della finale del Grande Fratello? Ragazzi sono onesto e non la so nemmeno io per adesso. Per adesso andremo in onda con due appuntamenti, il lunedì e il sabato per tutto il mese di dicembre. Volete la diretta h 24? Anche io devo dire che la vorrei”. E in conclusione, sulla coppia scoppiata: “Beatrice Luzzi mi piace molto. Cosa penso di Garibaldi? che ha unito l’Italia”.











