Alfonso Signorini “Nello uguale a Rocco Siffredi”/ Gaffe: “Cosa significa sborrone?”

Serata al cardiopalma ieri sera al Grande Fratello VIp 2020 con Alfonso Signorini completamente nel pallone soprattutto nel momento in cui è arrivata l’ora di salutare Carlotta dell’Isola, eliminata dalla serata come da pronostico. A quel punto il fidanzato si è spinto fino alla passerella per incontrare la sua amata e chiederle la mano ma in quel momento è successo di tutto. Non solo lui ha bestemmiato dopo essersi incartato con le parole, ma dall’altra parte il conduttore ha tirato fuori una delle sue chicche per gli amanti del trash: “Ma lo sai che il tuo fidanzato somiglia molto a Rocco Siffredi?”. Le cose sono peggiorate quando proprio Carlotta, per definire Nello, ha usato il termine “sborone” ovvero una persona che si da delle arie.

Alfonso Signorini, gaffe hot al Grande Fratello Vip 2020: “Cosa significa sborrone?”

A quel punto ecco la gaffe di Alfonso Signorini che, sulla scia della questione Siffredi, rilancia: “Sborrone? Ma cosa significa?”. A quel punto in studio le risate non sono mancate proprio per via di quello che il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 ha detto ma quando ha capito di aver fatto una gaffe era ormai troppo tardi. Lui stesso alla fine ha chiuso sicuro che “questo momento lo ricorderà a lungo”.

Ecco il video del momento:

