ALFONSO SIGNORINI/ Nuovi attacchi di Salvo Veneziano, Milly D’Abbraccio risponde all’appello su Zequila

Alfonso Signorini ha ormai un nemico giurato e si tratta di Salvo Veneziano. L’ex concorrente del Gf Vip 4 continua a dire la sua sulla conduzione del direttore di Chi, grazie ad uno sfogo che comprende anche un attacco verso Barbara Alberti, Elisa De Panicis e gli autori del programma. “Quando ho chiesto scusa ufficialmente nella Casa, dovevo scusarmi perchè sono stato frainteso. La cosa che mi ha colpito è che mi ha detto ‘Sai mio papà a 70 anni cosa può pensare’. Gli autori del GF mi hanno detto ‘Non la attaccare [Elisa, ndr], altrimenti passi per maschilista’. Ma se devi preoccuparti di tuo padre, te ne dovevi preoccupare a 360 gradi”, dice il pizzaiolo a “Non succederà più”, il programma radio condotto da Giada Di Miceli. Veneziano infatti è sicuro che la modella avrebbe dovuto avere lo stesso tipo di attenzione anche per gli scatti pubblicati su Instagram. “Lei non mi ha detto niente”, ha detto poi in merito al suo incontro con Elisa nel salotto di Barbara d’Urso, “lo spettacolo è spettacolo”. Signorini agli occhi di Veneziano sarebbe invece colpevole di aver usato lo stesso termine che gli è costata l’eliminazione: “La puntata dopo ha detto ‘Stiamo andando in nomination e qua finisce che si scannano’. Quindi è un termine che usano tutti […] la stessa cosa della Alberti su Wanda Nara, è finita con Signorini che ha detto ‘Ma sì, non ti preoccupare. Stiamo scherzando’. Barbara Alberti doveva essere squalificata come me”. Ad oggi però Signorini ha scelto di non rispondere alle invettive di Salvo, sicuro di aver fatto da capro espiatorio perchè il reality raggiungesse un picco di share con lo scandalo che lo ha colpito.

MILLY D’ABBRACCIO RISPONDE ALL’APPELLO DEL CONDUTTORE

Alfonso Signorini ha attivato il silenziatore sui social: il conduttore del Grande Fratello Vip 4 preferisce mantenere la bocca cucita e non intervenire nei vari network. Forse per evitare di alimentare ulteriori polemiche. Soprattutto da quando Antonio Zequila è finito nel mirino dei telespettatori per via delle frasi offensive dette su Patrick Pugliese. Il conduttore invece ha chiesto alle ex fidanzate di Er Mutanda di palesarsi per mettere a confronto il noto latin lover con il suo passato. Ed in queste ore il suo appello è stato colto da Milly D’Abbraccio, che ha chiesto di poter entrare nella Casa. “Ci eravamo sempre tenuti in contatto anche dopo esserci lasciati, ma purtroppo non ci sentiamo e vediamo da 10-15 anni”, ha scritto, come riporta BitchyF, “per questo voglio entrare in Casa e fargli una sorpresa”. La D’Abbraccio parla di un legame affettuoso e di una rottura dovuta al desiderio di Zequila di sfondare come attore. “So che è un bravo ragazzo, siamo abbastanza simili, siamo entrambi partenopei, lui da Pagani, io da Avellino”, ha aggiunto. Intanto Elisa De Panicis fa sentire la sua voce per via del presunto scoop che la riguarda, ovvero che avrebbe avuto un flirt con il primo marito di Wanda Nara, Maxi Lopez. “Solo un amico”, ha detto la modella sui social, “perchè non ha smentito? Ieri ridevo solo perchè a volte si dicono delle cose assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA