Alfonso Signorini/ Nuovi ingressi, tirate di orecchio e… (Grande Fratello Vip 4)

Alfonso Signorini ha dato il via alla prima puntata del Grande Fratello Vip 4 celebrando i 20 anni del reality. Il noto direttore di Chi, visibilmente commosso, si è detto molto onorato di essere il nuovo conduttore della nuova edizione dello show di punta di Canale 5, definendolo come una tappa chiave del suo percorso professionale. Dopo aver accolto i due opinionisti, Wanda Nara e Pupo, Signorini ha fatto entrare i primi due concorrenti di questa edizione, Michele Cucuzza e Rita Rusic, dando il via immediatamente a uno dei primi siparietti di questo Grande Fratello Vip. Si è passati così all’ingresso di Antonella Elia e Roberto Denver, che hanno anticipato il collegamento, in diretta, con la scrittrice Barbara Alberti, che entrerà nella casa del GF Vip nel corso della puntata di questa sera. Signorini, naturalmente, si è detto onorato di poter vantare, tra i partecipanti, una scrittrice di talento come la Alberti. Ne vedremo delle belle?

ALFONSO SIGNORINI: UNA CONDUZIONE EQUILIBRATA E…

Alfonso Signorini ha dimostrato di essere un ottimo padrone di casa, accompagnando con successo tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Dopo l’arrivo di Paola Di Benedetto, sorpresa con un mazzo di fiori dal suo fidanzato Federico, il direttore di Chi si è ritrovato a gestire uno dei momenti più commoventi della puntata, l’ingresso segreto nella casa del GF Vip 4 di Sergio Volpini e di Salvo Veneziano, indimenticabili concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Ma è con l’ingresso nello studio di Serena Enardu che Signorini ha tirato fuori gli artigli menzionando la relazione con Pago finita a seguito della sua partecipazione al programma Temptation Island 2019. La Enardu ha detto infatti di non essere felice di aver concluso la sua storia in quel modo; tuttavia Signorini non le ha fatto sconti facendole notare che, se le cose sono andate in quel modo, la responsabilità è anche sua.

ALFONSO SIGNORINI: PREGI E DIFETTI DELLA PRIMA PUNTATA

Signorini si è dimostrato un conduttore molto capace, in grado di mantenere vivo l’interesse e di portare i concorrenti a concedere al pubblico rivelazioni molto interessanti. Riesce a gestire gli inquilini più vanitosi di questo Grande Fratello Vip, senza rinunciare a sibilline considerazioni al vetriolo, da sempre linfa per il pubblico del programma. Qualche punta di freddezza si è registrata nei momenti in cui signorini si è interfacciato con i due opinionisti di questa stagione, Pupo e Wanda Nara, ma siamo sicuri che nei prossimi appuntamenti, una volta che il meccanismo televisivo del reality sarà ben oleato, il trio riuscirà a trovare la quadra giusta per sorprendere il pubblico. In ogni caso, dopo anni e anni come opinionista accanto a Ilary Blasi, Signorini si è dimostrato un conduttore di talento, in grado di tenere interessato il pubblico e dare, al tempo stesso, la giusta attenzione a tutti i concorrenti.



