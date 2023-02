Alfonso Signorini “Oriana? Divide il pubblico”/ “Potrebbe arrivare in finale”

Alfonso Signorini: Oriana Marzoli in finale?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha duramente richiamato Oriana Marzoli: “Io e te faremo poi un discorso perché vedere le tue reazioni legate ad un eccesso d’uso del vino anche basta! Tu mi sei simpatica, mi dispiace, però devi anche imparare a dosare il vino. Bevi troppo Oriana, c’è bisogno che te lo dica io?”. Sui social, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, il conduttore ha detto di apprezzare la venezuelana ma “che a volte Oriana si fa male da sola”.

Nonostante i richiami in puntata, a Signorini piace la Marzoli ed è certo che possa arrivare lontano in questa edizione del Grande Fratello Vip. Rispondendo alle numerose lettere su Chi, il conduttore ha fatto una previsione su Oriana: “Cari lettori, come vedete Oriana continua a dividere il pubblico affezionato del GF Vip. Credo che nel bene e nel male potrebbe arrivare in finale…”.

Le critiche di Oriana Marzoli e Luca Onestini

Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato a diversi reality, la venezuelana conosce bene le dinamiche del gioco. Schierata nella fazione degli Spartani – opposta a quella dei Persiani – in queste settimane Oriana ha legato molto con Luca Onestini. Nelle ultime ore i due concorrenti si sono lamentati della produzione: “Forse è che…. è diventata tutta una fagiolata. Bisogna sparare a 0 su tutti, tenere tutto in equilibrio, bastonare più o meno a caso, aiutare chi è in difficoltà, tra virgolette e gli altri massacrati. Poi c’è gente che non lo guarda e vede solo quei due pezzettini e commenti”, come riporta il Corriere dello sport. E hanno aggiunto: “È palese che sono in difficoltà e hanno bisogno dell’aiuto in studio ultimamente sbagliavano ogni cosa che facevano e la gente da casa se ne accorgeva”.

