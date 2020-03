Alfonso Signorini piange al Grande Fratello Vip/ Antonella Elia:”Mi vergogno di me”

Alfonso Signorini piange al Grande Fratello Vip, alla fine di una storia molto commovente. Arriva una sorpresa per Antonella Elia al ballottaggio al Grande Fratello Vip con Fernanda Lessa. Dal suo passato emergono alcuni racconti molto dolorosi come la morte della mamma quando era piccolissima. Una donna scrive: “Ciao Antonella, sono la mamma. Sono emozionata, ti posso dire poche parole, ma sono dette col cuore. Ti voglio ricordare che ti seguo in tv, roba da matti, però sono sempre con te. Anche quando non riesco a guardarti, sei sempre nel mio cuore non dimenticarlo mai, che sei sempre nel mio cuore. Stai serena eh bambin? Mi raccomando stai tranquilla, la mamma ti vuole sempre bene, sempre. Ricordati che non sei sola, non sentirti sola, perché io sono vicina a te e ti guardo, ti accarezzo, ti abbraccio. Sono sempre vicina a te. Sei bella armoniosa, meravigliosa. Ciao, ciao Antonella“.

“Questa è la donna che ha sposato mio papà quando avevo nove anni, Paola“. Antonella è molto commossa e sottolinea: “Non ho nessun ricordo di mia mamma che se n’è andata quando avevo un anno e mezzo. Paola è arrivata quando avevo circa 9 anni e per me è stata fantastica. Mi ricordo il primo giorno che l’ho conosciuta. Mio padre mi portava a volte a parlare con le sue fidanzate e Paola era bellissima. Appena l’ho vista mi sono innamorata di lei”. Quando Antonella svela al pubblico e allo studio di sentirsi in colpa di avere un carattere difficile e vergognarsi di sé a commuoversi è Alfonso Signorini che con gli occhi lucidi passa la parola a Pupo pronto a complimentarsi con la donna.



