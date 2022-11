Alfonso Signorini, polemica con Carmen Russo/ “Mentre balli al GF Vip, sei in onda da Costanzo”

Alfonso Signorini bisticcio con Carmen Russo per la comparsa in Ra1 mentre era al GF Vip

Alfonso Signorini quasi al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, fa un’osservazione piccata a Carmen Russo. La ballerina si è esibita in diretta nel reality show, ma il conduttore ha notato che compariva contemporaneamente da Costanzo, in Rai.

“Io sono incavolato come una biscia birmana”, esordisce Alfonso Signorini che prosegue: “Perchè mentre noi andavamo in onda con il balletto di Carmen Russo, questa non appartiene a nessuno, perchè Carmen Russo mentre era qua a ballare stava pure da Costanzo a Effetto notte. No ma scusa eh io ti faccio un mazzo grande così“. Il tono del conduttore è goliardico, ma l’ex gieffina chiarisce: “Alfonso, ti prego, io non centro niente è registrato tanto tempo fa e Costanzo ha deciso di mandarlo in onda stasera. Io sono qui in diretta“. A questo punto Carmen raggiunge sul palco il direttore di Chi e i due ridono e si abbracciano. “Ti perdono” dice scherzando Alfonso Signorini e poi aggiunge: “Salutiamo Costanzo“.

A proposito di critiche, Alfonso Signorini è finito al centro della polemica sul web per la sorpresa a George Ciupilan. Il tik toker ha raccontato del difficile rapporto con il padre violento e questo ha scosso il pubblico che si è commosso per la storia del concorrente.

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata, ha deciso di trasmettere un videomessaggio da parte del padre di Ciupilan al quale il giovane tik toker ha reagito piangendo a dirotto. Questo gesto del Grande Fratello Vip 2022 e del conduttore ha fatto infuriare una parte del web, indignato per aver “strumentalizzato” il dolore del concorrente. “Ma non vedete come soffre sto ragazzo? Fargli vedere il padre equivale a fargli del male”, “Non si gioca con il dolore”. Queste e altre critiche sono piovute addosso agli autori e ad Alfonso Signorini.

