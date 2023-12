Alfonso Signorini: “Pronto a sposare il mio compagno Paolo”/ “Marina Berlusconi sarà la nostra testimone”

Alfonso Signorini, ospite a Verissimo, racconta com’è iniziata la storia d’amore col compagno Paolo Galimberti

Alfonso Signorini apre il suo cuore a Silvia Toffanin durante la nuova intervista a Verissimo, parlando del suo compagno Paolo Galimberti. Il conduttore del Grande Fratello, sempre molto riservato sulla sua vita amorosa, racconta come si sono conosciuti: “Il nostro amore è nato grazie ad una delle prime chat di incontri, ben 22 anni fa.” Lì si sono scambiati parole e pensieri, fino a quando Signorini gli ha rivelato che avrebbe potuto vederlo in TV, nella prima ospitata al Maurizio Costanzo show.

Signorini: "Pupo contro il GF? Senza gratitudine!"/ "Se gli faceva schifo perché ha rinnovato il contratto?"

“Mi presentai lì con una giacca rosa, una cravatta coloratissima come piacciono a me. Lui mi vide e immediatamente mi bloccò!” è stata l’ammissione divertita di Signorini su Canale 5. Due settimane dopo però Paolo si rifece sentire: “Disse che l’avevo un po’ scioccato ma che era comunque interessato a conoscermi, e da allora ci siamo più lasciati”, ha aggiunto Signorini.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero spopolano sui social/ Nasce una fancam al Grande Fratello 2023

Alfonso Signorini pronto a sposare il compagno Paolo: “Marina Berlusconi nostra testimone”

In realtà un momento di crisi c’è stato e poco tempo fa: “Sì, è recente, due anni fa, che eravamo in un momento un po’ particolare…” ha raccontato il conduttore a Silvia Toffanin. Una crisi però rientrata, nonostante gli errori commessi soprattutto da Signorini, che lo lasciò in un’intervista.

Paolo e Alfonso sono oggi molto felici, al punto da pensare al matrimonio. “Prima ero chiuso su questo argomento, invece ora sono possibilista, anche perché ad oggi non vedo nessun altro al mio fianco se non lui. Quindi perché non continuare il nostro cammino insieme?” è stata l’ammissione di Signorini, che ha poi concluso con un’anticipazione delle nozze: “Intanto ti dico già il nome della testimone, è Marina Berlusconi, tua cognata!” ha detto a Silvia.

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi dominatrice del televoto?/ Il pronostico verso la 23a puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA