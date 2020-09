ALFONSO SIGNORINI/ “Quest’anno ci sono più single…” Grande Fratello Vip o il gioco delle coppie?

Alfonso Signorini ha deciso di mettere i puntini sulle i. La partenza del Grande Fratello Vip 5 è prevista per questa sera, lunedì 14 settembre 2020, e il conduttore ha già avuto modo di parlare del cast e rilasciare alcune anticipazioni durante la recente ospitata a Verissimo. “Condurre l’edizione più difficile del Grande Fratello”, ha detto, “non è stato facile. È stato un cambio di registro improvviso, siamo andati in onda immediatamente dopo che Conte aveva chiuso l’Italia. Mi sono sentito tutto il peso di una responsabilità enorme. Mi sembrava una situazione surreale. Dall’altro l’Italia viveva uno dei momenti più drammatici dal dopoguerra, dall’altro io ero alla guida di un programma spensierato”. Riguardo ai nuovi concorrenti che vedremo in questa quinta edizione, il direttore di Chi non ha dubbi: ci saranno parecchie follie, conosceremo le loro incredibili storie. “Tutte persone che sono ‘figlie di’ o ‘fratelli di’ e che hanno una carica di carattere fortissimo per cui dimostreranno di essere quello che sono”, ha aggiunto. Secondo la sua stima, il recruting ha riguardato circa 200 possibili candidati. Ovviamente viste le misure di sicurezza imposte per via dell’emergenza sanitaria, anche il GF si adeguerà alle normative e prevederà una grande attenzione verso i dettagli. Il presentatore ha inoltre sottolineato di non aver dovuto fare pressioni per convincere nessuno a partecipare al reality. “Settembre incerto dal punto di vista professionale”, ha ricordato, “non ci sono concerti o serate, non abbiamo dovuto convincere nessuno”.

GF VIP 5, ALFONSO SIGNORINI: “CI SONO PIU’ SINGLE…”

Alfonso Signorini prevede la nascita di nuovi amori nel suo Grande Fratello Vip 5. L’anno scorso ha sostenuto la love story tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e anche in questa quinta edizione potrebbe esserci qualche cuore palpitante. “Abbiamo un carico di single sia uomini che donne importante”, ha detto a Verissimo, “ci sono più single quest’anno. Ad esempio il fratello di Balotelli è single ed è molto agguerrito, idem Denis Dosio, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra e le donne sono tutte single a partire dalla Gregoraci”. Alfonso si augura anche che Antonella Elia possa uscire dal suo guscio e superare tutte le sue paure. L’ex gieffina è stata fortemente voluta dal padrone di casa, che vorrebbe vederla in una veste particolare, ora che è diventata una degli opinionisti del reality. “Mi piacerebbe che oltre a essere la vipera che è, la gente scoprisse il suo lato più fragile”, ha rivelato, “è una che gioca in attacco per non giocare in difesa. Ha molta paura di lasciarsi andare, ma secondo me verrà fuori”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA