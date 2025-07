Alfonso Signorini ha condotto ben sei edizioni del Grande Fratello grazie alle quali avrebbe guadagnato cifre importanti.

Dopo essere stato opinionista del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, Alfonso Signorini ha ottenuto la fiducia di Mediaset che ha deciso di affidargli la conduzione del padre di tutti i reality dal 2020, edizione segnata dalla pandemia. Da allora, Signorini ha condotto quattro edizioni del Grande Fratello Vip e due edizione del Grande Fratello con la formula mista vinte rispettivamente da Perla Vatiero e Jessica Morlacchi.

Nella prossima stagione televisiva, Signorini tornerà al timone del reality che, però, sarà diviso in due edizioni differenti: ci sarà un’edizioni nip, in onda per 100 giorni, da settembre a dicembre che sarà condotta da Simona Ventura e un’edizione Gold che andrà in onda nel 2026 e che sarà condotta da Signorini che, in casa, come concorrenti, avrà i protagonisti del passato che hanno fatto la storia del reality. Anche il prossimo anno, dunque, Signorini tornerà a far compagnia ai telespettatori di canale 5 che si chiedono anche quanto abbia guadagnato in sei anni.

Il cachet di Alfonso Signorini alla guada del Grande Fratello

Il Grande Fratello è uno dei programmi più longevi della televisione italiana e le edizioni condotte da Alfonso Signorini sono state tra le più lunghe con varie edizioni che hanno superato addirittura i sei mesi di durata. In sei anni, Signorini ha condotto un totale di 247 puntate del Grande Fratello portando a casa guadagni importanti.

A svelare quanto ha guadagnato in questi anni è stato Gabriele Parpiglia che, su X, ha sia smentito la notizia di FanPage secondo cui la proposta di dividere in due il reality sarebbe partita dallo stesso Signorini e ha svelato il cachet percepito per ogni puntata. Stando a quello che ha riferito Parpiglia, Signorini avrebbe guadagnato 22 mila euro a puntata. “Sicuramente credeteci che ha rifiutato 22 mila euro a puntata. Notizie misere, manco fosse in miniera“, ha scritto Parpiglia.

