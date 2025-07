Alfonso Signorini svela retroscena su Maria De Filippi e Stefano De Martino: cos'ha detto

Alfonso Signorini a cuore aperto. Per celebrare i suoi trent’anni nel mondo del giornalismo e dello spettacolo, Alfonso ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, dove ha ripercorso gli scoop più memorabili della sua carriera e riflettuto su come sia cambiato il mondo dello spettacolo, soprattutto con l’avvento dei social network. A colpire particolarmente, però, sono state le sue parole su Maria De Filippi. Durante l’intervista, Alfonso ha voluto dedicarle un pensiero speciale, parlando di lei mentre elogiava Stefano De Martino, definendolo “bravissimo e intelligente”, soprattutto dopo il grande exploit che ha vissuto nell’ultimo anno.

Amici 24, Alessio Di Ponzio diplomato: i festeggiamenti dopo l'infortunio/ Il ritorno nella Scuola

In particolare, Alfonso ha raccontato un aneddoto inaspettato sul conduttore di Affari Tuoi. “Tempo fa ha chiamato Mondadori Libri per convincerlo a fare un libro. Ho chiesto a Stefano, ma lui mi ha risposto di no. Mi ha detto: ‘Alfò, ma io libri li devo leggere, non li devo scrivere’ Ha dimostrato maturità e saggezza”, ha spiegato Signorini. Da lì, ha sottolineato come questa maturità di Stefano è dovuta anche alla “scuola De Filippi“.

Grande Fratello 2025, addio ai vip? "Le persone comuni saranno al centro"/ Slitta la data di partenza?

Alfonso Signorini a cuore aperto su Maria: cos’ha detto

A sorpresa, Alfonso Signorini ha svelato ai microfoni di “Chi” di considerare Maria De Filippi la sua unica amica all’interno del mondo dello showbusiness. “Nello spettacolo, ho un una sola amica, ovvero Maria. Usciamo insieme, ci frequentiamo. Proprio stamattina mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa“, ha svelato. Insomma, un’affermazione inaspettata, considerando che i numerosi personaggi che Signorini ha avuto modo di conoscere nel corso di questi anni.

Stefano De Martino rompe finalmente il silenzio sul suo stato sentimentale/ "Ecco perché sono single"

Dopodiché, ha sottolineato la sua importanza in Mediaset, dato che, con i suoi programmi, “tiene in piedi” l’azienda. Nonostante ciò, è sempre rimasta umile, stringendo sempre rapporti forti con i suoi collaboratori e colleghi: ” Lei è si sente spesso con De Martino, gioca a burraco con Filippo Bisciglia, ha uno stile di vita semplice”.