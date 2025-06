Nelle ultime ore, Alfonso Signorini è tornato sui social per rispondere ad alcune domande dei suoi seguaci. Il conduttore ha recentemente smentito alcune fake news circolate sul GF, tra cui quella riguardante una presunta durata di ben nove mesi del programma. Inoltre, è intervenuto sulla polemica che ha visto protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez, invitando la coppia a vivere la propria storia d’amore lontano dai riflettori dei social. Dopodiché, il conduttore ha anche parlato di alcuni ex concorrenti, soffermandosi in particolare su una protagonista della settima edizione del GF Vip: Oriana Marzoli.

Com’è noto, Oriana ha partecipato al reality quasi tre anni fa, posizionandosi al secondo posto, dietro la vincitrice Nikita Pelizon. L’ex vippona ha attirato l’attenzione per la sua personalità tagliente, nonché per la sua travagliata storia d’amore con Daniele Dal Moro. Nonostante il grande successo riscosso tra il pubblico, sia la Marzoli che gli altri ex concorrenti di quella edizione furono di fatto “bannati” da Mediaset, accusati di aver superato il limite con toni troppo trash e sopra le righe.

Oriana Marzoli torna al GF? I complimenti di Alfonso Signorini

A distanza di anni, però, Alfonso Signorini sembra avere ancora a cuore Oriana Marzoli. “Oriana parla sempre bene di te e del GF. Ti piacerebbe riaverla in Casa?”, ha scritto un utente nel box domande del conduttore. Al che, Signorini ha spiazzata rispondendo: “Ho amato Oriana“. Insomma, senza entrare nel dettaglio, sembra non aver escluso totalmente la possibilità di riavere la venezuelana al GF. D’altronde, la prossima edizione del GF sarà proprio quella “gold”, ovvero con diversi ex concorrenti per festeggiare i 25 anni del reality.

Non solo, Alfonso ha anche parlato del nuovo compagno della Marzoli, scrivendo: “E mi piace molto il suo attuale fidanzato“. Al che, c’è chi ha subito pensato ad una possibile stoccata all’ex di Oriana, Daniele Dal Moro, conosciuto proprio nella Casa. Negli anni, Daniele ha spesso parlato male di Alfonso e del programma e, a quanto pare, anche il conduttore non lo avrebbe in grande simpatia. A questo punto, sarà possibile rivedere Oriana all’interno del GF? Chissà…