La ‘contesa’ televisiva è servita: Grande Fratello contro Sanremo 2025, questa sera in diretta entrambi i programmi per un duello a colpi di share che probabilmente ha già il suo vincitore. Difficile un risultato diverso quando si tratta di confrontarsi con la kermesse che soprattutto negli ultimi anni ha conquistato ascolti record; non sembra però preoccupato Alfonso Signorini che, oltre ad aver raccontato di seguire con particolare attenzione il Festival – ospite a Casa Chi – non ha fatto segreto delle sue preferenze e in particolare di chi secondo lui meriterebbe di vincere Sanremo 2025.

“I Coma Cose li ho trovati strepitosi a livello di immagine, lei in particolare è stupenda. Anche Noemi mi è piaciuta molto e il suo pezzo spacca”, queste le parole di Alfonso Signorini a proposito di alcuni dei cantanti che avrebbero fatto breccia nel suo gusto personale rispetto alla gara di Sanremo 2025. Il conduttore del Grande Fratello si è in particolare soffermato su Noemi aggiungendo grandi lodi all’outfit e all’estetica della cantante, senza dimenticare ovviamente le potenzialità vocali che sono ormai una certezza.

Alfonso Signorini e il vincitore di Sanremo 2025: “Tifo per Simone Cristicchi, la sua canzone…”

Proseguendo nel suo intervento a Casa Chi, Alfonso Signorini ha anche raccontato di fare il tifo per un cantante in particolare: Simone Cristicchi. “Spero che vinca Sanremo 2025, lo dico senza problemi… Propone un tema che non è quello della malattia; riguarda ognuno di noi nel diventare adulti, quando si diventa genitori dei propri genitori”. Il conduttore del Grande Fratello ha anche aggiunto: “Tratta questo tema con una delicatezza speciale, è veramente un grande”.

Concludendo il discorso sulle proprie preferenze rispetto ai cantanti in gara a Sanremo 2025, Alfonso Signorini si è lasciato andare a parole di apprezzamento anche per altri artisti. Da Olly ad Achille Lauro: “Ha un grande pezzo e con quel suo tocco di eleganza e artista ‘maledetto’…”. Su Tony Effe invece: “Mi è piaciuto che ha offerto i maritozzi”.

