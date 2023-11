Alfonso Signorini sbotta con Mirko e Greta: “Ma perchè non vi abbracciate?”/ Poi punge: “Volete croccantini?”

Grande Fratello 2023: Alfonso Signorini “sblocca” Mirko e Greta

La 17a puntata del Grande Fratello 2023 è stata all’insegna dei confronti; a smuovere gli equilibri nella casa è stata Greta Rossetti che, prima con Angelica e poi con il consorte – Mirko Brunetti – ha avuto modo di accendere gli animi non poco. Proprio nel confronto con quest’ultimo, oltre alle argomentazioni di entrambi, è emersa una sfumatura particolare messa in evidenza da Alfonso Signorini. Il conduttore è sembrato più diretto del previsto nell’intervenire nel merito della diatriba, anche con le sue solite battute irriverenti.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono sembrati per l’ennesima volta lontani dal trovare un punto di incontro; lui paladino della buonafede, lei convinta del contrario. Motivo del contendere la vicinanza ad Angelica ma per Alfonso Signorini il punto era un altro. In virtù dei sentimenti decantati da entrambi, stonava effettivamente la mancanza di un contatto tra i due; tra l’altro, era già successo anche al primo incontro tra i due.

Alfonso Signorini ha dunque ascoltato in silenzio la contesa tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, per poi sbottare con frecciatine e ironie di rito. Il conduttore non è riuscito a trattenersi in particolare quando entrambi i concorrenti del Grande Fratello 2023 hanno iniziato nuovamente a decantare l’amore reciproco, senza però lasciarsi andare ad un minimo di carnalità. “Abbiamo seguito il vostro confronto, è palese che avete problemi da risolvere. Una cosa però è certa: io e non solo, mi aspettavo che dato che non ci sono freeze che l’istinto tra di voi fosse quello di abbracciarvi, ma questo non è accaduto”.

Alfonso Signorini ha poi rincarato la dose: “Se è mancata la spontaneità dell’abbraccio, se davvero le vuoi bene, tu corri ad abbracciarla e lei lo stesso”. Mirko Brunetti ha tentato di abbozzare una scusa, ma il conduttore ha risposto per le rime: “Inutile che ti arrampichi sugli specchi, e Greta come ne pensa?”. La giovane in lacrime ha ribadito di essere in difficoltà, non convincendo del tutto anche Cesara Buonamici. Dopo un ulteriore scambio di battute da parte dei protagonisti, senza che arrivasse ancora un contatto, Alfonso Signorini è letteralmente sbottato: “Ma scusa perchè non la abbracci”. Da questo momento in poi il conduttore ha messo in serie battute su battute, generato l’ilarità degli spettatori. “Vabbè, e mo che famo? Greta, volete dei croccantini?”. Non contento, l’irriverente Alfonso nazionale ha aggiunto: “Greta, il filler alle labbra è ancora a posto? Mirko che vuoi fare, resti? Non avevamo dubbi, sei qui perchè giustamente devi fare il mutuo per andare a vivere insieme”.











