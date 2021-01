Alfonso Signorini “Scoppiate protesi a Sonia Lorenzini”/ Lei imbarazzo sul seno: “Pensavo non si vedesse..”

Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020 pensa che sia scoppiato un seno a Sonia Lorenzini. Durante l’ultima diretta del reality show di successo di Canale 5 uno strano “scoppio” in studio fa pensare all’impossibile. Il giornalista e direttore di “Chi” stranito da questo strano rumore ironizza sul seno della ex tronista di Uomini e Donne dicendo “credevo fosse scoppiata una testa della Lorenzini”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip reagisce immediatamente alla battuta del conduttore dicendo “ma davvero? Ma perchè si vede che le ho rifatte?” concludendo con una sonora risata. Del resto non è un mistero che la ex tronista del dating show di Maria De Filippi è ricorsa al bisturi per rifarsi il seno dopo che si è sottoposta ad un intervento molto delicato. La Lorenzini, infatti, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide e dopo l’intervento per rimuoverlo si è ritrovata fisicamente “svuotata”. Per questo motivo ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per rifarsi il décolleté.

Sonia Lorenzini si è rifatta il seno: ecco perché

A spiegare come mai è ricorsa alla chirurgia estetica è stata proprio Sonia Lorenzini che sui social ha pubblicato un lungo post. “Ho rifatto il seno nel 2013, a seguito di un intervento alla tiroide che mi aveva portato a perdere peso. E si sa che la prima cosa a svuotarsi è anche il décolleté!” – ha scritto la ex tronista di Uomini e Donne precisando – “non mi sentivo a mio agio con il mio corpo e quindi ho pensato: “Perchè no?”. Sono favorevole a piccoli interventi. A prescindere dal naturale o meno, ognuno deve sentirsi bene con se stesso e siamo tutti liberi di scegliere cosa è meglio per noi”. Nel 2010 la scoperta di un tumore benigno alla tiroide che la influencer ha affrontato con grande coraggio: “ho preso farmaci per tenere tutto sotto controllo, poi la situazione è peggiorata e il nodulo è diventato sempre più grosso”. Dopo l’intervento però la Lorenzini si è ritrovata molto dimagrita e “svuotata” di seno; per questo motivo è ricorsa al bisturi per sentirsi più donna e più bella.



