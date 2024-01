Alfonso Signorini: “Se i miei amici mi parlassero in mutande…”/ Cesara: “Non parlo dei camerini del Tg5!”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella contro Vittorio: interviene Signorini

Al Grande Fratello 2023, nella puntata di stasera, Paolo Masella si è risentito di alcuni atteggiamenti di Vittorio Menozzi. A detta del macellaio, infatti, il coinquilino nutrirebbe un interesse per Letizia Petris e in alcune circostanze si sarebbe avvicinato a lei con fare malizioso. Ascoltando il discorso del ragazzo, Alfonso Signorini è intervenuto in diretta e ha considerato eccessiva e pesante la sua lamentela: “Paolo, io credo che Vittorio non ci stia neanche a pensare. Poi giustamente se qualcuno glielo fa notare, lui piglia e se ne va. Ma non ci leggo malizia“.

Masella però è convinto che, essendo Letizia la sua fidanzata, non sia corretto che un altro uomo si avvicini troppo a lei: “Ma non è malizia, è una questione di tatto. Gli ho dato un consiglio, non gli ho imposto qualcosa“. Considera l’atteggiamento di Vittorio una mancanza di rispetto, ma a sostenere la tesi del modello ci pensa Signorini: “Te lo dico da telespettatore: onestamente a me vedere Vittorio come il voyeur di turno, mi fa ridere“.

Durante il dibattito in corso al Grande Fratello 2023 interviene anche Vittorio Menozzi, che nega di essere interessato a Letizia Petris: “Io non ho mai avuto un interesse per Letizia. Io con Letizia mi trovo bene a parlare, punto. Non ho mai parlato di interesse“. Alfonso Signorini, da questo dibattito, coglie la palla al balzo per una riflessione: “Se un uomo è amico di una donna, perché esiste amicizia tra uomo e donna, non c’è niente di male che la veda in mutande, in costume. Non c’è quella forma di attrazione sessuale, si va al di là. Bisogna anche ragionare al di là di ciò che è apparenza. Io non ci vedo niente di male. Evidentemente non ci siamo molto abituati“.

A seguire, poi, ammette: “Io ho degli amici a cui voglio un bene dell’anima, che sono dei gran bei ragazzi. Io non ci faccio caso, anche mi parlassero in mutande, io li guardo negli occhi, non mi interessa“. Tuttavia non tutti hanno creduto a questa affermazione, con il pubblico che tra risate e parole sussurrate ha rumoreggiato in studio. “Inutile che dite ‘eh’“, si difende il conduttore ironico. A quel punto interviene Cesara Buonamici, che cavalca l’onda di questa ironia: “Io non dico niente guarda“. E aggiunge: “E non cominciare a chiedermi cosa succede nei camerini del Tg5 perché non ti rispondo“. Signorini, spiazzato, esclama sarcastico: “Questa è pazza, chiamate la polizia!“.











