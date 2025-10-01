Alfonso Signorini, addio al Grande Fratello ma non all’amore: nozze con Paolo Galimberti dopo 25 anni.

Alfonso Signorini si sposa a 61 anni con il fidanzato Paolo Galimberti, con il quale porta avanti una storia d’amore ormai da tantissimo tempo. La decisione arriva dopo 25 anni di conoscenza, nei quali c’è stata di mezzo anche una difficile crisi dai quali ne sono usciti felicemente. L’ex conduttore del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera“, spiega Alfonso Signorini, “Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così“.

Paolo Galimberti, il fidanzato di Alfonso Signorini, è di quattro anni più giovane di lui e di lavoro da l’imprenditore, anche se si è dato anche alla politica ricoprendo il ruolo di Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. Paolo è anche socio di Euronics insieme alla sua famiglia, mentre nel 2018 si è candidato in Forza Italia, ma non è stato eletto. Come si sono conosciuti? Alfonso Signorini aveva raccontato tutto: “Su una chat di Tiscali, sezione incontri“. Il conduttore spiega che il suo nickname era Perlage mentre quello del compagno Traveller68. Fu proprio Galimberti a contattarlo per la prima volta e da lì è partita la storia d’amore.

Alfonso Signorini sulla conduzione di Simona Ventura al Grande Fratello: “Le ho fatto i miei auguri“

Alfonso Signorini ha anche assistito alla novità di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello 2025. Come ha reagito? Ecco cosa spiega al Corriere della Sera: “Certo, se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri“, dice, “A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica“.