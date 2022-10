Alfonso Signorini smaschera Pamela Prati/ “Basta bugie! Ho visto il confessionale…”

Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini prende di mira Pamela Prati dopo lo scampato pericolo al televoto

Scontro pepato nella casa del Grande Fratello VIP tra il conduttore Alfonso Signorini e Pamela Prati. Prima di servire la sorpresa pensata per la soubrette del Bagaglino, il presentatore si complimenta con lei per aver superato con successo il televoto. Tutto grazie al pubblico, che evidentemente l’ha apprezzata e sostenuta a suon di voti. “Io ho detto che se andavo via era contenta lo stesso perché il pubblico è sempre sovrano”, commenta Pamela Prati durante la diretta, dopo il pericolo scampato. Signorini non ci sta e suggerisce a Pamela di essere più sincera e di non smentire i timori dell’eliminazione. Timori che, a quanto pare, aveva manifestato ampiamente in confessionale.

GF vip, Pamela Prati: dura lite con Patrizia Rossetti/ "Ho sbagliato a..."

Alfonso Signorini vs Pamela Prati al Grande Fratello vip: “Basta bugie! In confessionale eri una preoccupazione unica”

“In confessionale eri una preoccupazione unica…”, incalza Alfonso Signorini nello scontro con Pamela Prati. Poi rincara ancora la dose, visibilmente scocciato: “Non essere bugiarda sennò mi incavolo. Devi essere felice il doppio, ma perché ti costa tanto dire la verità?”, domanda seccato il padrone di casa. Pamela Prati non risponde e Signorini insiste tra gli applausi del pubblico in studio: “Io di balle non ne racconto, non mi piace raccontarle lo sapete”.

LEGGI ANCHE:

SEBASTIANA E GIUSEPPE PIREDDU, SORELLA E FRATELLO PAMELA PRATI AL GF VIP/ "Era diva anche da piccola!"Paolo Cantara e Salvatora Pireddu, genitori Pamela Prati/ "Papà ci lasciò e..." e la morte della madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA