Alfonso Signorini smentisce Marco Carta/ “Al GF Vip? Nessuno lo ha invitato…”

Alfonso Signorini pare avere preso bene il “no” di Marco Carta al Grande Fratello Vip. Il direttore di Chi infatti, proprio ieri sera nel corso di Cr4 La Repubblica delle donne, ha affermato di non avere mai chiesto al cantante di partecipare alla quarta edizione del reality show in partenza dal prossimo 8 gennaio: qual è la verità? “No, non parteciperò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte e anche quest’anno. Ma io ho sempre rifiutato”, aveva confidato l’ex vincitore di Amici tra le pagine di Nuovo. Di opinione differente Signorini: “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip quest’anno, ma veramente noi non glielo abbiamo mai chiesto”, ha confidato prima di spoilerare alcuni nomi. Dopo avere partecipato all’Isola dei Famosi, Carta evidentemente ha deciso di “centellinare” le sue apparizioni all’interno dei reality show, rifiutando l’offerta.

Marco Carta non sarà al Grande Fratello Vip: la smentita di Alfonso Signorini

Dopo lo scandalo delle magliette, Marco Carta è stato assolto, esultando sui social ed anche in televisione. In questi giorni, qualcosa è cambiato e non in positivo. Ed infatti, così come scrive Repubblica: “La procura non ci sta all’assoluzione del cantante Marco Carta dall’accusa di tentato furto di sei magliette, il 31 maggio, alla Rinascente di Milano, e fa appello: secondo il pm Nicola Rossato, che in 28 pagine smonta la sentenza di fine ottobre, il vincitore di ‘Amici 2008’ e ‘Sanremo 2009’ va condannato a 8 mesi e 400 euro di multa perché contribuì al furto commesso con un’amica rimuovendo “le placchette antitaccheggio” e nascondendole “nel bagno””. Sarà anche per questo motivo che il cantante ha rinunciato al Grande Fratello Vip? Il buon Fabiano di BitchyF in queste ore, ha stilato una lista ufficiale dei concorrenti che parteciperanno, evidenziando chi è stato annunciato direttamente dal conduttore e chi in altri modi. Eccola a seguire:

Adriana Volpe (annunciata da Alfonso Signorini)

Andrea Denver (annunciato da Alfonso Signorini)

Antonella Elia (annunciata da Alfonso Signorini)

Antonio Zequila (annunciato da se stesso)

Aristide Malnati (annunciato dal profilo del Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia (annunciata da Gabriele Parpiglia)

Michele Cucuzza (annunciato da Alfonso Signorini)

Pago (annunciato da se stesso)

Paola Di Benedetto (annunciata da Gabriele Parpiglia)

Paolo Ciavarro (annunciato da Gabriele Parpiglia)

Rita Rusic (annunciata dal profilo del Grande Fratello Vip)



