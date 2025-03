Alfonso Signorini demolisce Zeudi Di Palma nel pieno delle polemiche al Grande Fratello. Dopo la vittoria di Zeudi al televoto per la finale, sui social è scoppiato un dibattito relativo ai televoti dominati dai fandom. Sebbene da anni siano principalmente i fan più accaniti a votare, la questione è stata presa sul serio solo quest’anno, a causa dell’enorme seguito internazionale ottenuto da Zeudi. Grazie soprattutto al flirt con Helena Prestes , molti si sono appassionati al percorso dell’ex Miss Italia, facendole guadagnare un vasto gruppo di fan.

Il fandom di Zeudi è talmente numeroso da avere un’influenza determinante sulle votazioni, eliminando di volta in volta ogni suo “nemico“. Non solo, i sostenitori della 23enne la difendono a spada tratta, attaccando ferocemente i suoi detrattori. A tal proposito, nelle ultime ore, avrebbero cercato di segnalare in massa il profilo X di Grazia Sambruna, giornalista che ha più volte espresso perplessità nei confronti della modella. Grazia ha voluto affrontare quest’argomento nell’ultima puntata del format “Boom“, ricevendo una tagliente risposta da parte di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini tranchant su Zeudi Di Palma: la bocciatura del conduttore del Grande Fratello

Nell’ultima puntata del format social di Alfonso Signorini, “Boom“, Grazia Sambruna ha bocciato i fandom tossici del Grande Fratello, criticando in particolare quello di Zeudi. “Io boccio i fandom tossici, sui social hanno invitato in tantissime lingue del mondo a segnalare il mio profilo, per farmelo chiudere e mettermi a tacere. In particolare, l’hanno fatto i fan di Zeudi”, ha spiegato la Sambruna. A quel punto, Alfonso l’ha interrotta e ha detto: “Una domanda, ma questa Zeudi come fa ad avere tutto questo seguito? Quando è entrata nessuno sapeva chi fosse, io stesso faccio questo lavoro da 40 anni e non sapevo chi fosse”.

“Questa è una domanda che se fossi nel GF e Mediaset mi porrei, perché è bizzarro. Ma questi fandom sono molto aggressivi e questo rovina il gioco e la trasmissione”, ha risposto Grazia, invitando la produzione del reality ad indagare meglio sui fan internazionali di Zeudi. Il video di Signorini ha fatto subito il giro del web, scatenando diverse reazioni. Da un lato, c’è chi si trova d’accordo con lui, ritenendo insostenibile questo tifo sfegatato da parte di alcuni fandom accaniti. Dall’altro, c’è chi ha criticato Alfonso, accusandolo di scarsa professionalità per aver attaccato una concorrente del suo stesso programma.