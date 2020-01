ALFONSO SIGNORINI SPAVENTA I VIP/ “Carta igienica? Un solo rotolo, dovete trovarlo”

Una prima serata del Grande Fratello Vip che fila sostanzialmente liscia per il neo conduttore Alfonso Signorini. Ritmo e leggerezza, ma anche grande competenza e sostanza per il Direttore di Chi che scocca con garbo tutte le frecce al suo arco, dando informazioni veramente utili sui concorrenti e innescando fin da subito e con estrema naturalezza tutte le dinamiche del gioco in modo non ridondante, agile e pratico. Ma la traversata è lunga e in tutta la serata la tensione si fa sentire per alcuni dettagli che stentano a decollare e “Alfonsino”, che nulla lascia al caso, ci prova in tutti i modi e dietro al sorriso sempre pronto, ed effettivamente spontaneo, regge una grande tensione perchè tutto sia all’altezza delle aspettative. E così quando si arriva all’ultima bracciata di una serata conclusa all’1 e 40 in modo quasi liberatorio getta nel panico i Vip atterriti da un dettaglio che – complice una piccola difficoltà di comprendere il collegamento – è sembrata una questione di vita o di morte sul finire di puntata. “Ma come facciamo a prendere il rotolo di carta igienica se è nella stanza sigillata?”. E il Direttore, una volta capito il “grave problema” sfodera l’ironia che più ci piace – e che prende quasi la forma di un garbatissimo e amichevole “vaffa”: “Giusto, di carta igienica nella casa c’è un solo rotolo e dovete trovarlo. Buona notte a tutti!”. Buona la prima. Sipario. (Agg. di Vittorio Crippa)

Emozione al debutto del Grande Fratello

È un grande giorno per Alfonso Signorini: oggi ci sarà il suo debutto come conduttore del Grande Fratello Vip 2020. Il direttore del settimanale Chi è riuscito ad ottenere il ruolo di comando dopo oltre dieci anni passate al fianco di Alessia Marcuzzi prima e di Ilary Blasi dopo: “Questa sarà la mia edizione. Ne ho curato meticolosamente il cast e anche la produzione ed è per questo che comparirò tra gli autori. Qui sono un po’ come a casa mia dopo questi anni ma sento un’enorme responsabilità per quello che questo significa“. Rimane il fatto che in molti non hanno potuto far altro che notare i nomi presenti nel cast e la frecciatina che il conduttore ha lanciato a Barbara d’Urso in conferenza stampa lasciando intendere che i rumors su alcuni attrici con Ilary Blasi erano reali: “Voglio che nella Casa ci siano i famosi veri. Se già la d’Urso fa un programma con persone magari non famose, ma rodate nei suoi programmi, bisogna riappropriarsi dello status di Gf Vip”. Signorini è riuscito nell’impresa che forse non era riuscita alla Blasi, almeno se guardiamo la scorsa edizione del reality, la d’Urso risponderà al suo “collega” o lascerà correre? Dal canto suo sicuramente Signorini metterà da parte le critiche e le opinioni personali, visto che questo ruolo è stato riservato per Wanda Nara e Pupo, ma ci aspettiamo comunque una conduzione spumeggiante e per nulla noiosa. (Hedda Hopper)

Alfonso Signorini e la sessualità: “L’orientamento sessuale secondo me non è così definito per tutti”

Oltre alla sua carriera, ciò che incuriosisce maggiormente di Alfonso Signorini è la sua vita privata, di cui si sa veramente poco. Nonostante sia apertamente gay, il giornalista ha di recente dichiarato di essere stato a letto con una donna. Signorini è una delle personalità televisive più amate degli ultimi tempi: il pubblico ha avuto modo di conoscere il suo modo di pensare dai suoi interventi al Grande Fratello, fino alle lezioni di vita agli allievi della Scuola di Amici. Chi lo ha ascoltato almeno una volta, sa che Alfonso Signorini non è per nulla scontato e questo lo dimostra anche nella sua vita privata. È apertamente gay, lo ha dichiarato diverse volte, rivelando anche i nomi di alcuni dei suoi ex fidanzati, tra cui l’imprenditore Paolo Galimberti. Il suo orientamento sessuale non è così definito, come lui ha spiegato. A 28 anni ha avuto una liason amorosa con Valeria Marini e, di recente, ha dichiarato di essere andato a letto con una donna. Tra le sue relazioni, anche quella con un fake, uscita nel periodo in cui si parlava del caso Pamela Prati. Anche lui, come la showgirl, è stato raggirato da un finto uomo che viveva ad Haiti. Fortunatamente, dopo poco, ha scoperto che si trattava di un’identità finta.

Alfonso Signorini sulla conduzione del Grande Fratello Vip: “Sono carico”

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: il Grande Fratello Vip sta per iniziare e Alfonso Signorini è più carico che mai. Il giornalista si è concesso una breve vacanza in montagna prima di buttarsi a pieno nella conduzione del programma, in onda dall’8 gennaio. Ha rivelato di essere molto felice di condurlo e che non vede l’ora di iniziare perché “si sente a casa dopo dieci anni in gioco”. Signorini ha partecipato a pieno anche nella fase preparativa della trasmissione, contribuendo alla scelta dei concorrenti che andranno a vivere nella casa più spiata d’Italia. Tra questi ci sono anche alcuni suoi amici, come il papirologo Aristide Malnati, con cui collabora ormai da più di dieci anni. Nel cast anche tanti personaggi che daranno un po’ di pepe al programma: la discussa Clizia Incorvaia, Rita Rusic, ma anche tante personalità molto riconosciute nel mondo della televisione, come Michele Cucuzza e Adriana Volpe



© RIPRODUZIONE RISERVATA