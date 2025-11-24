Dopo ventitré anni d'amore Alfonso Signorini ha deciso di sposare il compagno Paolo Galimberti, cosa ha detto sulla convivenza e sulla crisi passata.

Alfonso Signorini è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 22 novembre 2025. Diverse sono le rivelazioni che si è lasciato sfuggire, anche sulla sua sfera personale, alla conduttrice ha detto che convolerà a nozze con il compagno Paolo Galimberti. I due sono legati sentimentalmente da ventitré anni, tanti sono stati gli alti e bassi nel loro rapporto ma sono sempre più innamorati e pronti a compiere un passo così importante.

Il noto conduttore e giornalista ha fatto sapere che lui e il compagno Paolo si sposeranno nel 2027, in occasione del loro 25esimo anniversario d’amore. Ha poi svelato: “Dopo il matrimonio non andremo a vivere insieme, continueremo ad avere i nostri spazi”. Alfonso Signorini in merito alla decisione di convolare a nozze ha detto che andando avanti con gli anni si cercano delle sicurezze e delle tutele, anche in merito ad un possibile problema di salute e un ricovero in ospedale. Alla Toffanin ha rivelato che il loro matrimonio sarà una cosa intima.

Alfonso Signori, la crisi con il compagno Paolo e la rottura: perché non vivono più insieme

Da molto tempo il conduttore e il compagno Paolo Galimberti non vivono più insieme e le cose non cambieranno nemmeno dopo le nozze. In passato c’è stata una lunga convivenza che col passare del tempo ha contribuito a rovinare il loro rapporto, si erano anche detti addio ma poi si sono ritrovati.

A Silvia Toffanin ha raccontato che lui e Paolo Galimberti erano andati a vivere subito insieme dopo essersi conosciuti, dopo circa dieci anni però ha deciso di comprarsi una casa da solo perché sentiva l’esigenza di avere una sua autonomia. Alfonso Signorini ha fatto sapere che non aveva detto nulla al compagno, glielo disse sua madre. Ha poi rivelato: “Quando siamo tornati a casa, Paolo mi ha messo quasi le valigie fuori dalla porta”.

