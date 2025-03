Ilary Blasi ospite al Grande Fratello: il siparietto con Alfonso Signorini

Nella serata dedicata alla finale del Grande Fratello c’è spazio anche per una sorpresa in studio, con l’ingresso di Ilary Blasi. La conduttrice sarà al timone del nuovo reality di Canale 5 The Couple, in partenza dal prossimo lunedì sera, il 7 aprile 2025, proprio nella medesima fascia oraria del reality di Signorini che questa sera chiude ufficialmente la sua corsa. E, con la classica ironia che la contraddistingue, Ilary “celebra” questo traguardo: “Stasera è una festa, è la finale. La festa della liberazione, come il 25 aprile: la liberazione da Alfonso Signorini!“.

Il collega raccoglie la “sfida” e contrattacca con un’altra ironica battuta: “Eh ma tra poco si cuccano la Blasi, da lunedì prossimo!“. Poi, in merito a The Couple, aggiunge: “È un programma misterioso, io non ci ho capito niente“. Dello stesso avviso la conduttrice che tra le risate ammette: “Manco io! Sto ancora studiando, per lunedì spero di essere pronta“. Per poi aggiungere nuovi dettagli sul nuovo programma Mediaset: “Ci saranno 8 coppie con un montepremi pazzesco di un milione di euro“.

Ilary Blasi da lunedì sera con The Couple “sostituisce” Alfonso Signorini e il GF

Ilary Blasi e Alfonso Signorini al Grande Fratello continua a sfruttare la dinamica dello scherzo e delle reciproche battutine ironiche, in merito proprio alla “sostituzione” della conduttrice a partire dal prossimo lunedì: “Ho iniziato a smontare il tuo camerino“. Il conduttore a quel punto coglie la palla al balzo, in riferimento al montepremi di The Couple e sganciando soprattutto una frecciatina alla questione “Rolex”: “Ma tanto tu di un milione di euro che te ne fai? Ti vendi due Rolex e arrivederci“.

Il siparietto tra i due è fitto e prosegue tra battute e controbattute, con Ilary che conferma di essersi “impossessata” del camerino di Signorini, il quale domanda: “Ma tu avresti il mio camerino? Mi hanno giurato di no, che fetentoni!“. Il conduttore a quel punto chiede alla Blasi, rivolgendosi alle sue opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi: “Vuoi una coppia da portarti via?“. Entrambe sarebbero ben propense, con la Luzzi che ne approfitta per “stuzzicare” la collega: “Con Cesara vengo, così farai la concorrente finalmente!“.