Alfonso Signorini/ “Tra i segreti della vita non smettere di credere in Babbo Natale”

Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello Vip

Lo scorso venerdì 10 dicembre è stata trasmessa la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, ancora una volta seguita da tantissimi telespettatori. Alfonso Signorini, anche quest’anno chiamato a presentare il programma, ha voluto aprire la serata proprio ringraziando i milioni di spettatori della puntata precedente, raccontando che secondo i dati degli ascolti televisivi è stato un vero e proprio record stagionale. Inoltre, dopo aver fatto gli onori di casa e salutato le opinioniste in studio, ha comunicato che nel corso della puntata avrebbe ufficializzato ai concorrenti la data dell’ultima puntata del programma.

Nelle ultime settimane infatti tra i concorrenti c’è stato parecchio chiacchiericcio in riferimento all’ormai certo prolungamento del reality. Il presentatore ha dato il via alla serata chiamando subito in causa due delle concorrenti che si sono scontrate durante la settimana, ovvero Soleil e Sophie, chiedendo spiegazioni in merito alle offese ricevute dalla Codegoni sui suoi presunti ritocchini chirurgici. Dopo aver dato spazio alle tensioni, ha poi dedicato il giusto spazio anche a momenti di pura spensieratezza.

Gli scherzi ai danni di Giucas Casella

Nel corso della precedente puntata, infatti, Alfonso Signorini ha riproposto lo scherzo fatto a Giucas Casella. Nello specifico, aveva fatto credere al paragnosta che la sua casa situata a Cefalù fosse stata occupata abusivamente da una famiglia piuttosto numerosa. Dopo qualche battuta però si è visto costretto a rivelare la burla, provocando la gioia incontenibile di Casella che aveva realmente creduto alle parole del presentatore.

Signorini ha poi nuovamente coinvolto l’illusionista in occasione della comunicazione della data della puntata finale, con la complicità di Miriana Trevisan. L’idea del presentatore è stata quella di concedere ai concorrenti la possibilità di provare ad indovinare prima di svelare il giorno tanto atteso. Alla fine, a spuntarla è stata Miriana Trevisan che aveva scelto come giorno il 14 marzo del nuovo anno. Nel corso di questa stagione il presentatore è stato parecchio bacchettato soprattutto sui social; alcuni suoi atteggiamenti e dichiarazioni non sono state gradite dal giudizio della rete, arrivando quasi a chiederne il licenziamento. Nonostante tutto, il giudizio è sommariamente positivo vista soprattutto la sua capacità di entrare sempre in empatia con i concorrenti. Nelle prossime puntate riuscirà sicuramente ad aggiungere pepe alle varie dinamiche del programma, con il suo solito fare provocatorio e con domande spigolose e allusive.

La magia del Natale secondo Signorini

Intanto nella vita lavorativa di Alfonso Signorini, oltre al Grande Fratello Vip c’è anche il settimanale di cronaca rosa Chi, di cui è direttore. E proprio a lui ogni settimana giungono le molteplici lettere dei telespettatori i quali si rivolgono a Signorini per semplici commenti o domande più precise. Nell’ultimo numero del noto settimanale, oltre ad un’attenta analisi del GF Vip realizzata da un giovane spettatore, c’è stato anche il pensiero di una madre che trovandosi davanti alla domanda: “Esiste Babbo Natale?” da parte del figlio di nove anni, ha replicato con un sì definendola però una “stupida storia”.

Diversa la reazione del conduttore il quale ha replicato alla sua lettrice asserendo: “Io credo che uno dei segreti della vita, e sono serio, stia proprio nel non smettere mai di credere a Babbo Natale”. Signorini ha proseguito svelando: “Ho sempre ritagliato nella mia vita uno spazio per il bambino che c’è in me e non me ne sono mai pentito”. A suo dire, quella di Babbo Natale è tutt’altro che una ‘stupida storia’, come l’ha definita la sua lettrice. “Credere nella bontà, nei buoni sapori della vita, non solo aiuta a vivere meglio, ma ci rende migliori”, ha chiosato. Ed a quanto pare il conduttore sarà particolarmente legato al Natale, basti pensare che ha ricordato l’imminente festività in arrivo in diverse occasioni anche nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

