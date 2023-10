Alfonso Signorini tuona contro Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023/ “Hai sbagliato programma!”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi e il pensiero su Beatrice Luzzi

La puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera ha visto ancora una volta Beatrice Luzzi al centro dell’attenzione. L’attrice è sempre più isolata dal gruppo e sono pochi i concorrenti che prendono le sue difese, nei costanti attacchi ricevuti dai coinquilini e negli scontri e nelle dinamiche che agitano le acque nella Casa. Ieri, in particolare, una clip ha mostrato i dissapori tra Beatrice e Giselda Torresan, cui ha fatto seguito un aspro confronto in salone.

A quel punto, Alfonso Signorini dallo studio ha chiesto se c’è qualcuno che prende le difese della Luzzi: a suo dire, è impossibile che nessuno sia dalla sua parte e voglia difenderla. Tra i pochissimi concorrenti che hanno alzato la mano, spunta anche Vittorio Menozzi. Interpellato dal conduttore, il ragazzo svela di non avere nulla contro Beatrice e che preferirebbe non immischiarsi in faccende o litigi che non lo riguardano in prima persona: “La mia è un’esperienza molto personale. Io non sono una persona che entra molto nei discorsi degli altri e si va a fare gli affari degli altri“.

Alfonso Signorini contro Vittorio Menozzi: “Hai sbagliato programma!“

Tuttavia la risposta di Vittorio Menozzi non è affatto piaciuta ad Alfonso Signorini che, innervosito per la mancata presa di posizione da parte del ragazzo, ha replicato con fare stizzito: “E allora hai sbagliato programma Vittorio, sennò qui parliamo di aria fritta“. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha cercato di giustificarsi di fronte alla rabbia del conduttore.

Poi, quando la situazione si è rasserenata, ha cercato di spiegare perché ha cambiato idea (in positivo) su Beatrice Luzzi: “Parlo per mia esperienza. Io posso dire che, dopo la questione ipocrita, io ho visto un atteggiamento propositivo nei miei confronti, perché c’era stato un motivo e Bea lo sa bene. Io dopo quello ho visto un atteggiamento propositivo da parte sua e una ricerca nel mettersi all’interno del gruppo. Che poi quello che c’era prima non è riuscito ad essere sanato, perché c’erano dissapori troppo forti, quello lo riconosco. Io ho visto un suo sforzo“.

