Alfonso Signorini/ Video, è battaglia con Malgioglio? (#Cr4 Chiambretti)

Alfonso Signorini ha deciso di bacchettare il colpevole che ha rivelato in anteprima alcuni dei nomi che vedremo nel suo GF Vip 4. Durante la puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne della scorsa settimana, il direttore di Chi ha confermato che alcuni dei nomi pubblicati da Oggi sono reali, mentre altri si allontanano di molto dal cast di concorrenti che ha scelto per la sua prima edizione da conduttore del reality. Incalzato dal padrone di casa, Signorini ha puntato il dito contro la talpa, ovvero Cristiano Malgioglio. “Quello non si tiene un cecio in bocca nemmeno a pagarlo”, ha detto indispettito, rivelando poi altri particolari. “Cristiano tutte le settimane mi chiamava e mi chiedeva se potevo riferirgli i nomi del cast. Io gli ho detto ‘te li dico, ma riservatezza’ e lui ‘ma amore, nessuno lo sa. Io sono una tomba’”, ha raccontato. Il paroliere si è difeso subito: la colpa è di un giornalista che si trovava nel suo stesso ristorante e che avrebbe carpito grazie ad una telefonata con Signorini alcuni dei nomi dei concorrenti. Clicca qui per guardare il video di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini, CR4 – La Repubblica delle Donne: il siparietto con Malgioglio

Il siparietto più divertente della settimana scorsa? Quello fra Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio, con un botta e risposta fra comari che è andato in scena a CR4 – La Repubblica delle Donne. Dopo aver svelato che il paroliere è una vera e propria gola profonda, in grado di spifferare subito ogni segreto, il direttore di Chi ha rivelato di aver pizzicato zia Malgy a fare una corte un po’ particolare ad uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 4. Si tratterebbe solo di un caso, visto che Signorini non ha informato il cantautore che quel ‘bono’ sarebbe finito nel cast. Con il suo fiuto da segugio, zia Malgy però ha scritto un commento in inglese a questo ragazzo. “Quel nome lì non gliel’ho fatto. Lui va sul suo profilo e gli scrive, in inglese, ‘Sei il più bello di tutto Instagram’. Sei proprio una z@cc@la”. Fra una risata e l’altra, dopo essere rimasto sorpreso della rivelazione, anche Cristiano ha detto la sua: “No, no. Questo ragazzo lo conosceva lui prima di me, alcuni anni fa”. Questa sera ci sarà un nuovo scontro fra i due?

