Alfonso Signorini voleva la squalifica di Francesco Oppini?/ “Non c’è stata ma…”

Si parla delle brutte frasi di Francesco Oppini su Dayane Mello e Flavia Vento che hanno toccato la sensibilità di molte donne e della possibile conseguente squalifica. Alfonso Signorini annuncia che tale squalifica non ci sarà eppure appare abbastanza risentito da quanto accaduto. Dà infatti il via ad un breve monologo durante il quale fa quasi intuire di aver dissentito dalla decisione di non squalificare Oppini per le sue frasi. “La squalifica non c’è perché abbiamo apprezzato un certo tipo di percorso che hai fatto nella Casa. Però dato che, onestamente, fare ogni volta al Grande Fratello che conduco la figura del censore, quello con la bacchettina in mano è una roba che proprio non mi appartiene.” ha esordito il conduttore.

Alfonso Signorini furioso: “Oppini? Niente squalifica ma qualcuno dissente…”

Alfonso Signorini ha allora proseguito su Oppini, dichiarando che: “su certi punti bisogna essere fermi. Io francamente ne ho piene le scatole di fare queste reprimenda però certi messaggi devono arrivare. È chiaro che se squalifica non c’è stata vale la decisione di una collettività fatta da autori, da me che firmo il programma, da un editore.” Così ha concluso, lasciando intendere il suo dissenso: “È una decisione che viene presa in modo collegiale e democratico. Poi magari qualcuno dissente da questa decisione, non sta a me dire chi anche se ne avrei molta voglia!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA