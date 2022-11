Alfonso Signorini, volo in ritardo salta il GF Vip?/ “L’aereo della Bruganelli…”

Alfonso Signorini: volo in ritardo, condurrà il GF Vip?

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 2022, ha trascorso il weekend a Parigi, per vivere qualche giorno nella capitale francese come un vero turista. Ma qualcosa ha guastato questi giorni di relax: Signorini sarebbe dovuto ripartire nella mattinata di oggi ma il suo volo era ritardo. “Eccoci qua buongiorno. Aeroporto Charles de Gaulles a Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo questa sera a presentare questa sera il GF Vip? Vi tengo aggiornati”, ha detto il conduttore, con indosso una felpa arancione e occhiali da sole, nelle storie di Instagram. Poco dopo, come promesso il conduttore ha aggiornato i suoi follower con un altro video dove si è mostrato a bordo dell’aereo che l’avrebbe presto riportato a Roma, pronto a raggiungere gli studi di Cinecittà per conduttore la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7.

Alfonso Signorini non solo ha tranquillizzato i suoi fan mostrandosi a bordo dell’aereo ma ha anche voluto prendere in giro Sonia Bruganelli, per il secondo anno consecutivo opinionista del Grande Fratello Vip: “Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli. Però mi ha detto che deve usare l’aereo per andare a prendere il pane stamattina”. La moglie di Paolo Bonolis ha risposto condividendo la storia dov’era stata taggata scrivendo: “Dovevo prendere un caffè a Napoli, dopo il pane”. Sembra quindi che Alfonso Signorini riuscirà a conduttore la puntata di questa sera, lunedì 21 novembre, del Grande Fratello Vip 2022. Ora che il reality show va in onda una volta a settimana sarà sicuramente una puntata ricca di contenuti: dalla positività al Covid di Wilma Goich e di Alberto de Pisis, alla presunta bestemmia pronunciata da Edoardo Donnamaria.

