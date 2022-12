Alfonso Signorini vs Marco Bellavia/ “Ginevra Lamborghini? Utile a dinamiche Gf Vip”

Non si è fatta attendere la replica di Alfonso Signorini a Marco Bellavia dopo il tweet polemico sull’imminente rientro di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip, ma non da concorrente. E questo è il particolare su cui si è basato l’intervento del conduttore nella spiegazione della scelta della produzione del reality. “Marco hai fatto un tweet che ha scatenato un pandemonio a livello social. Io avevo precisato che Ginevra non entra nella casa per ritornare in gioco, perché è squalificata“, ha esordito Alfonso Signorini.

GF Vip, Marco Bellavia "Ginevra rientra? Mancanza di rispetto"/ "Contrario e deluso"

Quindi, il conduttore ha spiegato: “Lei entra, come prevede il regolamento anche in caso di squalifica, se è utile alle dinamiche della casa. Come è successo con Alex Belli, squalificato e poi entrato per tre settimane“. Ma Alfonso Signorini ha svelato a Marco Bellavia e il pubblico un retroscena: “Noi avevamo chiesto a Ginevra di restare magari qualche giorno di più, ma lei non può perché ha la promozione del disco“.

Alessandro Egger, la mamma Cristina scrive a Signorini e attacca la Rai/ "Lui abbandonato a 17 anni? Falso!"

Alfonso Signorini a Marco Bellavia: “Gf Vip manda in casa chi vuole…”

Alfonso Signorini ha poi messo le cose in chiaro a Marco Bellavia. “Il Grande Fratello non sono io ed è libero di mandare chi ritiene nella casa“. Quindi, ha aperto un’altra polemica. “Il tuo tweet mi ha stupito perché tu l’avevi perdonata“. L’ex concorrente del Gf Vip ha voluto precisare: “Ma infatti l’ho perdonata, ma la cosa mi ha lasciato un po’ sorpreso. Non è che mi posso incatenare davanti alla porta per non farla entrare, ho detto la mia opinione e le persone la interpretano come voglio. Non volevo essere offensivo, ho dato un parere, ma ho sbagliato a darlo“. Il conduttore ha poi chiarito che il motivo del rientro di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip è scoprire cosa accadrà con Antonino Spinalbese: “È importante non rovinare la festa a Ginevra che torna nella casa con la giusta tenerezza. Entra qualche giorno perché lo stesso Antonino aveva piacere e io come il Grande Fratello sono curioso di sapere cosa succederà“.

LEGGI ANCHE:

Signorini "Buca al matrimonio di Francesca Cipriani? Non sono un maleducato"/ Ecco la verità!

© RIPRODUZIONE RISERVATA