Alfonso Signorini in questi giorni è davvero un fiume in piena e se ieri minacciava provvedimenti contro Andrea Zelletta per via di quello che è successo e le cose che ha detto nella casa dopo il suo giorno off, adesso nel mirino ci è finito Paolo Brosio. Il giornalista è stato sgridato nella puntata di lunedì per via di quello che ha detto nella casa raccontando e rivelando notizie dal di fuori, tutte cose che non può fare per regolamento. A questo va aggiunto anche l’argomento fede e preghiera ad alta voce. Proprio per questo la produzione ha deciso di mandarlo in nomination e anticipargli che se lo farà ancora dovrò via dalla casa. A quel punto, dopo la diretta, Paolo Brosio ha dato di matto minacciando di andare via dalla casa e di rivelare tutto quello che è successo ai giornali.

Alfonso Signorini Vs Paolo Brosio: “Vuole andare via? Faccia pure!”

Sulla questione quindi è intervenuto Alfonso Signorini che sembra pronto a non trattenere il giornalista. Proprio a Casa Chi ha puntato il dito contro Paolo Brosio spiegando: “Ho dovuto contenere il mio disappunto. Mi ha fatto arrabbiare per la fede ostentata. Ribadisco che la preghiera si vive e non si esibisce e se questo non gli piace è libero di andarsene” e poi si dice dispiaciuto: “Mi spiace avere sentito che di notte lui ha detto che io gli impedisco di pregare”. Alla fine Paolo Brosio non è uscito dalla casa e siamo sicuri che Signorini lo perdonerà, questo è certo. Il resto è nelle mani del pubblico sovrano che attraverso il televoto deciderà la sua sorte…

