Alfonso Tumbarello: medico di Messina Denaro/ Dalla massoneria alla politica, chi è

Alfonso Tumbarello, il medico di base di Messina Denaro

Alfonso Tumbarello è l’ennesimo nome che si aggiunge alla lista di enigmi legati alla latitanza, per oltre 30 anni, del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. È il nome di colui che, secondo la Procura, è stato il medio di base sia del boss mafioso, in passato, che del geometra Andrea Bonafede, il falso nome dietro cui Denaro si sarebbe nascosto per tutti questi anni.

Figura nota in quel di Campobello di Mazara, Alfonso Tumbarello non era esattamente una persona qualsiasi, secondo la ricostruzione fatta dal Corriere dalla Sera. Noto soprattutto per le sue competenze mediche da esperto di pneumologia, è ricordato da moltissimi cittadini come “il dottore di tutti”. Con uno studio che poteva contare oltre 1.500 assistiti, perennemente massimalista, da quando il boss è stato preso sembra essere sparito nel nulla. Infatti, il problema principale di Alfonso Tumbarello è che è stato indagato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, in quanto per tutti questi anni avrebbe coperto (coscienziosamente) Matteo Messina Denaro, che ben conosceva dati i loro trascorsi sodalizi, specialmente in passato quando Denaro non era ancora “noto” come Bonafede.

Chi è Alfonso Tumbarello: medico, massone e politico

Alfonso Tumbarello, insomma, non era una persona ignota a Campobello di Mazara, ed era anche evidentemente un medico particolarmente apprezzato. Oltre a questo, però, ricostruisce ancora il Corriere della Sera, per breve tempo aveva latitato anche nella politica locale. Consigliere provinciale nel 2003, le Regionali furono una sconfitta cocente per lui, e nel 2011 incassò solamente 610 voti per le elezioni del sindaco.

Ma come se non bastasse, dietro alla figura di Alfonso Tumbarello si nascondeva anche una verità spesso taciuta, ma da lui sbandierata. Apparteneva, infatti, fedelmente alla loggia massonica ufficiale di Campobello di Mazara, la Valle di Cusa, una delle due principali dell’area. Provvisoriamente, comunque, visto il procedimento legale in atto contro il medico, il Grande Oriente d’Italia (l’ordine massonico) ha provveduto a sospenderlo a tempo indeterminato dalla loggia. Interrogato in merito a Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello prima di sparire secondo il Corriere avrebbe negato di conoscerlo, e di essersi limitato ad assistere Andrea Bonafede. Il suo legale, invece, Giuseppe Pantaleo, ha negato che il suo assistito sia stato interrogato dagli inquirenti, dicendo che però è ben disposto a rispondere alle eventuali domande.

