Alfonso vicino alla single Silvy, colpo di scena a Temptation Island 2024: “Se non fossi fidanzato uscirei con te? Si”

A Temptation Island 2024 è tempo della coppia formata da Federica e Alfonso. I due stanno insieme da quando lei aveva solo 12 anni, lui è gelosissimo e possessivo e controlla come si veste, con chi esce ed ogni aspetto della sua vita. Durante il viaggio nei sentimenti Federica si è avvicinata molto al single Stefano Tediosi e tra i due l’intesa cresce di giorno in giorno. In questa puntata, però, c’è stato un clamoroso colpo di scena perché anche Alfonso si è avvicinato alla single Silvy, come ha reagito Federica alla famosa frase di Filippo Bisciglia ‘Ho un video per te?’ “Lo speravo, ok partiamo”

Diandra e Valerio tornano insieme a Temptation Island 2024!/ Lui: "Deluso e pentito, chiedo scusa" lei piange

Nel video in questione Alfonso gioca e si diverte con la single Silvy e quando quest’ultima gli chiede se sarebbe uscito con lei qualora non fosse stato fidanzato lui senza esitazione ha risposto di si. I due stabiliscono un modo per comunicare senza farsi sentire dai microfoni. Federica di Temptation Island 2024 è sbottata: “Che schifo che mi fai, e parla…non hai le palle di parlare e parli in codice. Bravo Alfonso, è uscito tutto insieme.” Federica e Alfonso a Temptation Island 2024 sono giunti ad un momento di piena crisi.

Alfonso, scenata di gelosia per Federica a Temptation Island 2024/ Pugni e calci al villaggio: "Ha esagerato"

Federica gelosa di Alfonso e la single Silvy a Temptation Island 2024: “Mi fa schifo senza pal*e”

Dopo aver visto i video di Alfonso con la single Silvy, Federica a Temptation Island 2024 si lascia andare ad un lungo sfogo con Filippo Bisciglia: “Sono contenta che è uscito tutto questo perché io ad oggi mi sentivo sbagliata per tutto quello che facevo adesso invece d’ora in poi non mi sentirò sbagliata per niente.” A questo punto Filippo Bisciglia ha notato che mentre guardava i video con gli occhi lucidi: “A me Alfonso manca però il suo comportamento era sempre giusto e il mio sempre sbagliato ma da oggi le cose cambiano.” E poi in lacrime ha aggiunto: “A me fa strano che si confronta con le altre ragazze. Io ho vent’anni ma già conviviamo e sono sempre stata responsabile ma adesso farò un percorso su me stessa.”