Alfred Ekhator ha perso la testa per la stella di Onlyfans Marta Capuozzo

A quanto pare l’ex concorrente di Temptation Island, Alfred Ekhator, ha trovato un nuovo amore. Dopo aver rotto con la storica fidanzata Anna Acciardi, con la quale partecipò al reality condotto da Filippo Bisciglia, e aver chiuso il flirt con Sofia Costantini, oggi è felice e innamorato al fianco di Marta Capuozzo. La nuova fidanzata è un volto molto conosciuto sui social e, soprattutto, sulla celebre piattaforma di contenuti hot Onlyfans. “No bad vibes”, scrive Alfred nella didascalia in cui di fatto conferma il fidanzamento con la bella Marta.

Temptation Island 2025, Flavio Ubirti tronista a Uomini e Donne?/ Il futuro del sexy tentatore

Ex receptionist, oggi Marta Capuozzo è un personaggio in voga sul web. Non solo per la sua attività sul celebre “sito blu”, ma anche per i tanti scatti sexy e audaci in giro per il mondo che pubblica quasi quotidianamente su Instagram. La notizia del fidanzamento con Alfred non sorprende più di tanto, perché già da mesi si vociferava di un avvicinamento sospetto tra i due.

Temptation Island, "Sarah è una Martina De Ioannon 2.0": la sentenza degli spettatori/ Le similitudini

Alfred Ekhator e Marta Capuozzo, finalmente allo scoperto!

Oggi la coppia non ha paura di uscire allo scoperto e vive la propria storia d’amore alla luce del sole. Tantissimi i messaggi arrivati sui social alla coppia, dopo la prima foto insieme. Tra i tanti, anche quello dell’amico di Alfred, Valerio Palma, ma anche altri volti noti dei social. Ora viene da chiedersi come la prenderà l’ex fidanzata Anna Acciardi che, solo poche settimane fa, aveva voluto precisare che era stata lei a troncare con Alfred.

“Sono stata costretta a bloccarlo”, aveva detto la ragazza parlando dell’epilogo turbolento con l’ex fidanzato. Un mese dopo quell’annuncio, Alfred ha dichiarato al mondo l’inizio della sua nuova storia d’amore con Marta Capuozzo. Una storia che a giudicare dall’intesa mostrata sui social sembra promettere proprio bene.

Elenoire Ferruzzi asfalta i fidanzati di Temptation Island: “Uomini di dubbia sessualità”/ “Sono vere donne”