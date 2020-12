Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic/ “Innamorata di lui? Impossibile non esserlo”

Alfredo Baldi, chi è? L’amato marito di Milena Vukotic, colui che l’ha incontrata e che è riuscito a farla innamorare quando, ormai sessantenne, aveva deciso di dedicare la sua vita alla recitazione e all’arte come ha sempre fatto. Le cose non sono andate come previsto perché proprio il noto critico cinematografico e storico del cinema, docente dell’Università Sapienza, è riuscito a conquistare l’attrice ha otto anni in più di lui. Dal loro primo incontro i due non si sono mai lasciati anche se, come lo stesso critico ha ammesso, ci è voluto un po’ per conquistarla per via del loro carattere timido e schivo, cosa che li accomuna così come l’amore per l’arte e per il cinema. A raccontare il dietro le quinte di questo amore arrivato quando l’attrice aveva ormai 60 anni è proprio la diretta interessata.

Alfredo Baldi, chi è? Il marito di Milena Vukotic

Ospite a Vieni da Me nei mesi scorsi, proprio Milena Vukotic che ha parlato del marito Alfredo Baldi come di qualcuno che l’ha letteralmente travolta tanto da non essere in grado di resistergli e dirgli di no: “Se sono innamorata di lui? Non è possibile non esserlo”. A quanto pare i due si amano alla follia ma rispettano anche i loro spazi tanto da aver deciso di continuare a vivere in case separate, ma collegate dallo stesso balcone: “È una cosa molto civile, a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi”. Solo in questo modo i due sono riusciti a conciliare le cose e la loro vita da vagabondi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA