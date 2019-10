Alfredo Baldi marito Milena Vukotic/ Unico rimpianto: non aver avuto figli insieme…

Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic, è l’uomo che da circa 16 anni sta vicino all’84enne attrice capitolina e che, anche se più giovane di lei, pare aver fatto breccia nel suo cuore nonostante il loro incontro sia avvenuto quanto entrambi erano già in età matura. Classe 1943 e “frequentatore” anche lui a suo modo del mondo del cinema in quanto critico e storico di questa arte (ha lavorato anche al Centro Sperimentale di Cinematografia della Capitale), meno avvezzo alle interviste della sua più nota compagna, Baldi viene descritto come un uomo molto innamorato della Vukotic che qualche tempo fa, nel corso di una intervista, ha svelato pure un particolare davvero curioso del loro ménage matrimoniale: “Io e mio marito viviamo in due appartamenti separati” ha candidamente ammesso l’attrice, spiegando però che le loro rispettive dimore sono collegate solo da un balcone e che tuttavia tale scelta è dovuta soprattutto al fatto che, essendosi innamorati da “grandi”, hanno ritenuto corretto e “più civile” non stravolgere dunque le rispettive routine e orari, oramai consolidati.

ALFREDO BALDI, “MILENA MI E’ PIACIUTA DA SUBITO E…”

Ad ogni modo pare che l’incontro e il feeling tra Alfredo Baldi e Milena Vukotic non siano stati dei più semplici dato che, come hanno raccontato i diretti interessati, il primo era timido e molto cauto negli approcci con l’attrice mentre la seconda ha sempre considerato coloro che gravitavano attorno al mondo dello spettacolo che lei frequenta come dei “vagabondi” ed era spaventata dalla prospettiva di legarsi dopo i sessant’anni a un impegno tanto importante. E invece grazie alla tenacia del critico cinematografico pian piano tra di loro è scoppiato l’amore e ora sono marito e moglie nonostante gli otto anni di differenza: “Ho conosciuto Milena negli Anni Ottanta al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi è piaciuta subito anche se c’è voluto un bel po’ prima che la nostra storia iniziasse” ha ammesso Baldi in una delle due rare interviste concesse alla stampa, spiegando di essere affascinato .pare- non solo dall’eleganza ma pure dal fascino sprigionato dall’attrice romana ma di origini montenegrine.

LA SORPRESA A “BALLANDO CON LE STELLE”

A dimostrazione di quanto forte sia il legame con la sua Milena, Alfredo Baldi è stato protagonista, come ricordano gli “aficionados” del programma di successo di Rai 1, di un fuori programma nel corso dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, in cui la Vukotic è stata una dei concorrenti più apprezzati. Infatti, pur avendo poi ammesso di essere totalmente negato per la danza a differenza della più nota consorte, il critico cinematografico è apparso a sorpresa sul palco dello show e si è offerto di ballare assieme a lei: “Ho visto da subito da come parlava e da come lavorava che lei aveva qualcosa dentro di sé di molto speciale, ma anche di serio e di molto profondo” ha avuto modo di dire Baldi, capace di fare breccia nel suo cuore al di là delle differenti storie personali. Come confessato a Caterina Balivo nel corso di una ospitata, la Vukotic infatti era spaventata dal frequentare un uomo più giovane di lei ma la calma e la pazienza del suo nuovo compagno pian piano le hanno fatto capire che in una unione a volte non è importante solo l’età. L’unico, piccolo rammarico è che la coppia non ha avuto figli anche se Alfredo, nella precedente relazione, è diventato invece padre di un uomo che l’ha già reso nonno.



