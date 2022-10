Alfredo Baldi, marito di Vilma Vukotic/ Lei rivela “viviamo separati”

Chi è Alfredo Baldi e il matrimonio Milena Vukotic le rivelazione: “viviamo separati”

Alfredo Baldi conosciuto nel mondo dello spettacolo non solo per essere il marito di Milena Vukotic, ma anche per essere un famoso autore e storico del cinema sarà presente nella puntata di “Da noi…Ruota libera” il 2 ottobre.

Alfredo Baldi è nato a Roma nel 1943, molto conosciuto come storico del cinema e critico con una brillante carriera nel mondo delle produzioni sì per il grande che per il piccolo schermo.

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato come presidente al Centro Sperimentale di Cinematografia per ben 39 anni, venendo poi nominato come uno dei più grandi studiosi di storia e tecnica del cinema. Baldi si sposa nel 2003 con Milena Vukotic, quando avevano esattamente 68 e 60 anni. A raccontare come si sono conosciuti è stato Alfredo Baldi nel corso di un’intervista.

In una recente intervista però la moglie di Baldi fa qualche rivelazione in più riguardo alla loro storia, 6 come la questione che vivono separati. “È una cosa molto civile, a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi”. Solo in questo modo i due sono riusciti a incastrare perfettamente le loro vite. Milena nel corso dell’intervista racconta che lo ha conosciuto quando aveva 60 anni, ha conquistarla è stata proprio la sua anima e il fatto che essendo entrambi uno storico del cinema si sono intesi subito.

Milena Vukotic, la sua carriera

Milena Vukotic nata a Roma il 23 aprile 1935, è figlia d’arte in quanto il padre era un commediografo di origini serbe e la madre una pianista italiana. Fin da quando è bambina manifesta una forte passione per il ballo, studiando danza sia in Francia che in Italia. Dopo aver fatto parte di un corpo di ballo francese, Vilma Vukotic decide di dedicarsi completamente alla recitazione. Da li a inizio una lunghissima carriera nel cinema sia nazionale che internazionale dai primi anni 60 fino ad oggi.

