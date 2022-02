Alfredo, fratello Teo Mammuccari/ Denuncia e tribunale, i due non si parlano più

Teo Mammuccari non si parla da anni con il fratello, Alfredo

Teo Mammucari è ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, lo show pomeridiano di Canale 5. Tra le vicende più importanti che hanno coinvolto il presentatore de “Le Iene” c’è sicuramente quella con il fratello Alfredo. Qualche settimana fa nello studio di “C’è posta per te” di Maria De Filippi lo showman aveva dichiarato: “Non mi parlo più con mio fratello” scatendo una serie di reazioni e di interrogativi. Il conduttore è sempre stato molto riservato sulla questione, ma oggi a distanza di tempo è stata svelata la verità sull’accaduto: durante dei video sul suo canale YouTube, risalenti al 2018 e al 2019, Alfredo Mammuccari avrebbe raccontato dei dettagli sul fratello Teo e sul loro rapporto , da sempre molto conflittuale. In particolare, avrebbe diffuso dettagli sullo stato del loro rapporto svelando di come il conduttore televisivo si fosse allontanato volontariamente da lui e la sua famiglia. Nonostante non si sappiano ancora molto bene i motivi di questo allontanamento, Teo Mammuccari ha risposto in una maniera drastica.

Teo Mammuccari denuncia il fratello Alfredo ma…

Teo Mammuccari in passato ha denunciato suo fratello, Alfredo per diffamazione. Dopo aver visionato e ascoltato un video in cui il fratello faceva dei commenti poco carini nei suoi confronti, il conduttore ha querelato il fratello per diffamazione, denuncia che li ha costretti a vedersi in tribunale. Ma è proprio qui che avviene un colpo di scena. Con la denuncia per diffamazione, l’avvocato del conduttore avrebbe però richiesto al tribunale solo una pena pecuniaria per il fratello di Mammucari. Tuttavia quest’ultimo, convinto nei suoi ideali, sembra aver rifiutato questa opzione volendo affrontare il processo. Ed ecco qui il colpo di scena: Teo Mammucari presenta al tribunale una remissione di querela, ciò significa che ritira la denuncia. Un azione che nessuno si sarebbe mai aspettato, che fosse questo un segno di pace? Sembra proprio di no: infatti i due continuano a non parlarsi da anni.

