Alfredo Mariotti ha lasciato ufficialmente la guida di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE: sarà sostituito da Davide Della Bella, ma organizzerà la fiera EMO

Dopo ben 32 anni di onorato servizio, Alfredo Mariotti ha lasciato ufficialmente lo scorso 10 giugno la guida dell’associazione UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE – che riunisce tutte le imprese italiane per la costruzione di macchine utensili, di robot e di sistemi per l’automazione industriale – e in questi giorni è stato celebrato in occasione dell’ultima riunione dei rappresentanti di CECIMO che si è tenuta in Spagna, precisamente a San Sebastián, durante l’annuale Spring Meeting.

CECIMO – realtà europea alla quale UCIMU, sotto la guida di Alfredo Mariotti, ha deciso di aderire parecchi anni fa – riunisce oggi tutte le maggiori associazioni di categoria che operano nel Vecchio Continente, con l’obiettivo di stimolare e facilitare il confronto attivo tra i player di categoria e le istituzioni europee, organizzando anche l’annuale manifestazione fieristica chiamata EMO, dal respiro mondiale, e che viene ospitata alternatamente ogni anno tra Milano e Hannover.

Finisce, insomma, così il lungo impegno di Alfredo Mariotti alla guida di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, dopo aver preso parte a ben 66 differenti riunioni e incontri dei General Manager che fanno parte dell’associazione nel corso dei suoi 32 (quasi 33) anni di direzione: al suo posto l’associazione ha già scelto la figura di Davide Della Bella, che d’ora sarà il rappresentante italiano all’interno del consesso europeo di CECIMO.

Conferiti ad Alfredo Mariotti una targa di riconoscimento e il copricapo Txapela, testimonianza del suo lavoro per UCIMU e CECIMO.

Dal canto suo, Alfredo Mariotti non uscirà del tutto dalla sfera d’influenza di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e di CECIMO, visto che proprio l’associazione italiana dei costruttori di macchine utensili l’ha scelto come Commissario Generale Vicario della fiera EMO MILANO 2027: il suo compito sarà quello di organizzare l’importante e atteso evento milanese, dopo aver svolto il medesimo compito negli ultimi sette anni; supportato nel 2027 dal Commissario Generale – scelto proprio da CECIMO – Giuseppe Sceusi.

Durante l’evento spagnolo di saluto formale ad Alfredo Mariotti – al quale hanno partecipato tutte e 15 le delegazioni nazionali che fanno parte di CECIMO –, all’ormai ex direttore è stata consegnata una prestigiosa Targa di riconoscimento che rappresenta (ha spiegato il direttore dell’associazione europea Filip Geerts) “la sua longeva e fattiva partecipazione” ai lavori dell’organo comunitario e la sua importante “capacità di favorire il dialogo e il networking” tra le varie realtà nazionali.

Contestualmente, dal direttore di AFM Cluster Xabier Ortueta, l’ex direttore UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha ricevuto anche il tipico copricapo basco Txapela, destinato ai “campioni”; mentre all’evento lo stesso Alfredo Mariotti si è detto “commosso e grato” degli importanti riconoscimenti che gli sono stati conferiti, promettendo che il suo impegno per “lo sviluppo di EMO” continuerà, portando avanti quell’istanza unitaria tanto importante “in un contesto competitivo globale sempre più complicato”. Al Mondo UCIMU rimane un’eredità importante da parte di Mariotti: la sua intelligenza umana, la sua passione, la dedizione totale, la gratuità, il suo fine umorismo e quella sana leggerezza fondamentale nei momenti più difficili, insieme a una capacità di visione e profondità di pensiero. Siamo certi che chi sarà chiamato a sostituirlo negli anni farà tesoro di questo grande patrimonio.