Alfredo Murgo/ Cavaliere della Repubblica per il suo contributo di libraio

C’è anche la storia di Alfredo Murgo a Nuovi Eroi, il programma di Rai3 che racconta gli eroi del nostro tempo, ossia cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di storie a volte conosciute e altre volte no, ma sicuramente di persone che con il loro impegno hanno saputo fare la differenza dando un segnale di speranza al nostro Paese. Tra queste c’è anche il libraio che è stato premiato con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella per il suo impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente.

Nella nota diramata dal Quirinale si legge che Alfredo Murgo ha ricevuto l’onorificenza all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il seguente motivo: “per il suo contributo, quale libraio, nella tenuta della coesione sociale della comunità aquilana duramente colpita dai terremoti del 2009 e del 2016”.

Alfredo Murgo: “Essere libraio è la mia missione”

Alfredo Murgo, infatti, è stato il coordinatore regionale di una distribuzione gratuita di libri per 1.500 studenti che vivevano in uno stato di grandissima difficoltà in quelle zone dell’Aquila colpite duramente dal terremoto. Il libraio in una lettera aperta pubblicata su libraitaliani.it ha scritto: “agli amici librai voglio dire che il nostro non è un mestiere qualsiasi. Nelle nostre comunità rivestiamo un ruolo sociale che è patrimonio di cui molto spesso non siano consapevoli.

Le mamme, i papà, i ragazzi sono la nostra vera risorsa, e noi, per loro, siamo importanti nella misura in cui riusciamo a mettere le nostre professionalità al loro servizio per risolvergli i problemi. Essere libraio è la mia missione qui a L’Aquila. Ora più che mai ne sono consapevole e vi invito a tesaurizzare la mia esperienza esortandovi nella continua ricerca del miglior modo di soddisfare i vostri clienti difendendoli dalle logiche di marketing che, pur redditizie, svuotano il contenuto sociale del nostro lavoro”.

