Grave lutto per il giornalista Alfredo Pedullà che dice addio alla mamma Lidya con un toccante messaggio sui social.

Momento doloroso e difficile per Alfredo Pedullà. il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato che, con le sue esclusive, fa puntualmente sognare i tifosi delle squadre italiane. Nel momento in cui il calciomercato è in fermento, Alfredo Pedullà sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita a causa della scomparsa dell’amatissima mamma Lidya.

La notizia è stata annunciata dallo stesso giornalista con un post su X con cui ha salutato l’adorata mamma che ha ringraziato anche per tutto quello che ha fatto per lui permettendogli di realizzare anche i suoi sogni professionali. Di fronte al momento difficile che sta affrontando, Pedullà sta ricevendo messaggi di cordoglio e di supporto dai colleghi, ma anche dai tifosi di calcio della serie A.

Alfredo Pedullà e il toccante addio alla mamma

“Ciao mammina, ti devo tutto: conserverò qualsiasi cosa nel forziere dei miei ricordi. Quando andai via nel 1989 mi dicesti: “Resta con me, dove vai?”. Resterai con me, per sempre. E ritroverai papà, quasi 30 anni dopo: il mio vero unico – grande – maestro”, ha scritto il giornalista.

Tantissimi i commenti sotto il post da parte dei tifosi, degli amici e dei colleghi. A corredo delle toccanti parole utilizzate per salutare la madre, Alfredo Pedullà ha anche pubblicato una vecchia foto in famiglia in cui bambino è con i genitori.

