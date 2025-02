Alfredo Pieroni, chi era il grande amore di Oriana Fallaci?

Nel corso della sua vita, Oriana Fallaci ha avuto diverse storie d’amore, una indimenticabile con Alfredo Pieroni, giornalista che ha rappresentato il primo vero grande amore dell’indimenticata e compianta professionista. Il primo incontro tra i due scaturì in quel di Londra, un incontro destinato a cambiare per sempre la vita di Oriana Fallaci, che da quel momento in poi non ebbe che occhi per Alfredo Pieroni.

I due diedero vita a una storia d’amore, dopo pochissimo tempo la donna rimase incinta e si ritrovò a fare i conti con una gravidanza in quel momento inaspettata, la donna perse il figlio dopo aver valutato in un primo momento l’idea dell’aborto: “Sto vivendo nella più assoluta, squallida, abulia. Non mi importa più di nulla, non voglio più nulla, non spero più nulla” scrisse la donna in una lettera per Alfredo Pieroni, che non sembrava avere la minima intenzione di mettere in piedi una famiglia. Da quel momento in poi i due si separarono e Oriana Fallaci sprofondò nella disperazione più totale, arrivando a pensare al suicidio: riuscì a salvarsi.

Alfredo Pieroni e una grande carriera nel giornalismo

Nel corso della sua vita, Alfredo Pieroni riuscì a ritagliarsi vari spazi in una carriera ricca di soddisfazioni. Descritto come una mente geniale e brillante nel mondo del giornalismo, Alfredo Pieroni ha raccontato di aver conosciuto Oriana Fallaci proprio mentre si trovava a Londra per lavoro.

Morto nel 2011, negli ultimi anni ha vissuto da solo a Roma dopo la scomparsa dell’amata moglie Lucia, che era venuta a mancare qualche anno prima di lui.