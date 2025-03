Una passione travolgente rischia di sfociare in un dolore altrettanto intenso; una realtà che Oriana Fallaci ha provato personalmente nel merito della sua liason più importante, quella con Alfredo Pieroni. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Miss Fallaci, la miniserie dedicata alla compianta e iconica scrittrice e giornalista e, proprio il finale di stagione, racconterà l’epilogo della storia d’amore e perchè si sono lasciati Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni.

Ma prima di addentrarci nella tumultuosa relazione e nelle ragioni della sofferta rottura, chi è Alfredo Pieroni, ex compagno di Oriana Fallaci e grande amore della scrittrice? La differenza d’età tra i due era minima – 6 anni – e come lei aveva una smisurata passione per il giornalismo e la scrittura. Aspetti che, in quel di Londra, portarono i loro cammini ad incrociarsi per dare vita poi ad una liaison sulla quale la giornalista puntata la totalità dei suoi sentimenti ignara che però l’esito non sarebbe stato dei migliori.

Oriana Fallaci e l’ex compagno Alfredo Pieroni: la forza di lasciarsi nonostante l’amore

Come ben raccontato anche da Miss Fallaci, la liaison tra Oriana Fallaci e il suo ex compagno Alfredo Pieroni, almeno nel periodo iniziale, sembrava uno splendido idillio scandito dalla passione in comune per il giornalismo. Spesso si trovavano distanti proprio per questioni professionali ma ciò non intaccava i sentimenti della donna; nel cuore del giornalista, però, non c’era solo Oriana Fallaci. Ma non è per questioni di infedeltà che la giornalista e l’ex compagno si sono lasciati.

Oriana Fallaci desiderava costruire una famiglia, avere dei figli, scandire la sua vita professionale anche con l’aggiunta di una progettualità di coppia. La visione della giornalista era però in contrasto con la volontà di Alfredo Pieroni che in nessun modo cercava legami stretti e indissolubili; arrivò così prima l’aborto, poi la depressione lancinante. Il tutto fino alla ripresa grazie alle cure psichiatriche; un percorso che portò Oriana Fallaci alla decisione definitiva di chiudere il rapporto con l’ex compagno Alfredo Pieroni.

