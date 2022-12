Alfredo Trentalange s’è dimesso da presidente arbitri/ “Evitato commissariamento AIA”

Alfredo Trentalange non è più il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). A confermare la notizia è stato un comunicato stampa diffuso dal sito ufficiale dei “fischietti” del nostro Paese, che recita: “Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Questa sera, alle ore 21, i componenti del comitato nazionale dell’AIA incontreranno in videocall i presidenti delle rispettive macroregioni per spiegare le ragioni di questa scelta”.

DIRETTA/ Argentina Francia (risultato 2-0) video streaming Rai: occasione per Alvarez

Alfredo Trentalange era stato eletto al timone degli arbitri d’Italia in occasione del febbraio 2021 con oltre il 60 per cento dei voti. Nei giorni scorsi, in concomitanza dell’esplosione del caso D’Onofrio (l’ex procuratore dell’AIA finito in manette a novembre), Trentalange aveva dichiarato di non volersi dimettere e di essere intenzionato a spiegare al più presto le proprie ragioni al procuratore Chiné. Venerdì si è tenuto l’incontro e, con il provvedimento di commissariamento già pronto, Alfredo Trentalange ha preso la decisione di rassegnare le proprie dimissioni.

Albo d'oro dei mondiali/ Francia in crisi, Argentina a un passo dalla Tercera!

ALFREDO TRENTALANGE: “DOMANI SPIEGHERÒ IN CONSIGLIO FEDERALE LA MIA DECISIONE DI DIMETTERMI”

L’agenzia di stampa ANSA ha raggiunto per una breve battuta telefonica l’ormai ex presidente dell’AIA, il quale ha asserito: “Mi sono dimesso per senso di responsabilità, al fine di evitare il commissariamento dell’Associazione Italiana Arbitri” (esattamente come riportato poche righe fa, ndr).

Alfredo Trentalange, come dicevamo in precedenza, era stato ascoltato dalla Procura federale della Figc venerdì scorso per l’inchiesta sul caso D’Onofrio, arrestato per traffico internazionale di droga, per la quale gli era stato notificato l’avviso di conclusa indagine. Trentalange ha comunicato che si recherà nella giornata di domani, lunedì 19 dicembre 2022, in Consiglio federale per fornire una spiegazione alla sua decisione, adottata nella convinzione che “l’AIA non meritasse il commissariamento” di cui si parlava ormai da diverse ore.

Vincitore Mondiali 2022, chi è?/ Primo tempo perfetto dell'Argentina, Francia in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA