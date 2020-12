Algero Corretini “Fratellì” dopo la scomparsa/ 1727wrldstar “piaciuto lo scherzetto?”

Algero Corretini, l’influencer e rapper 1727wrldstar noto sui social proprio per il suo intercalare romanesco “fratellì”, dopo essere scomparso nei giorni scorsi è tornato a casa. Divenuto celebre dopo un video caricato sui suoi canali social nel quale in diretta descrive la corsa in auto a tutta velocità fino a fermarsi per aver ammaccato la portiera contro un muro, Algero era finito addirittura tra i casi di Chi l’ha visto dove a lanciare l’allarme era stata la fidanzata: “Pensavo fosse stato arrestato, invece è sparito nel nulla, portando con sé due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso”. Oggi, dopo la sua ricomparsa (anche sui social), del caso torna ad occuparsene proprio la trasmissione di Rai3 che aveva dato ampio risalto alla vicenda e lo fa per cercare di capire cosa c’era davvero dietro questa scomparsa: si trattava realmente di una sparizione o c’era solo l’intento del giovane influencer di farsi pubblicità? Nel corso della puntata avremo modo di ascoltare la versione del giovane Corretini fornita all’inviato del programma anche se la risposta sembra quasi certa.

ALGERO CORRETINI “FRATELLÌ” È TORNATO A CASA

Con alcuni video ovviamente pubblicati sui social Algero Corretini ha messo fine al giallo attorno alla sua presunta scomparsa. “Fratellino, fratelletto sono tornato all’orario perfetto”, ha esordito 1727wrldstar lo scorso sabato sera, seguito poi da un secondo video: “Sono tornato a casa fratè, mi è mancata tantissimo, ti sono mancato? A me mi è mancata la mia nuova casettina”. Con lui, nei video, anche la fidanzata che ne aveva denunciato la scomparsa proprio a Chi l’ha visto dichiarando: “Non è in nessuna caserma e in nessuna delle carceri di Roma”. L’influencer da oltre 200 mila follower, ha voluto rompere il silenzio anche con un post Instagram in cui appare sorridente: “Sono tornato fratellì, è piaciuto lo scherzetto? Vi sono mancato si?”, scrive nella didascalia, confermando in qualche modo il sospetto di molti, ovvero che la sua sparizione sarebbe solo l’ennesima trovata per ottenere visibilità. Il tono provocatorio avrebbe quindi tranquillizzato i suoi follower, sebbene alcuni abbiano manifestato il loro disappunto per essersi sentiti presi in giro. Già durante la trasmissione di Rai3, di fronte alla versione della fidanzata, i redattori del programma avevano avanzato qualche dubbio sull’effettiva scomparsa del giovane che oggi avrà modo di dare la sua versione dei fatti.



