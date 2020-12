Algero Corretini “Fratellì” è scomparso/ 1727wrldstar, mossa pubblicitaria o mistero?

Algero Corretini, l’influencer 1727wrldstar noto per il tormentone social “Fratellì”, sarebbe scomparso. L’ultimo post pubblicato sui suoi profili risale esattamente a dieci giorni fa, al 2 dicembre 2020, e la fidanzata ha lanciato un appello per ritrovarlo. Di questo caso si è occupato anche il programma “Chi l’ha visto?” ed è un vero e proprio mistero. La compagna del tatuatissimo influencer ha spiegato di non conoscere il motivo di questa sparizione, ma ci sono dei dettagli da non sottovalutare: secondo la donna, Algero Corretini prima di scomparire avrebbe portato con sé due carte di credito e degli steroidi. Ma alcuni tasselli di questa storia hanno spinto molti utenti sui social a ipotizzare che si tratti di una trovata pubblicitaria, pensiamo al post della fidanzata – poi smentito – in cui diceva che avrebbe rivelato tutto una volta raggiunti i 1.000 follower…

ALGERO CORRETINI, FRATELLI’ È SCOMPARSO?

Algero Corretini ha lasciato la sua Smart vicino a casa e quindi si è mosso a piedi. A confermarlo è la fidanzata ai microfoni di Chi l’ha visto?: «Algero è un influencer come sanno tutti e domenica è successo che lui ha preso e se ne è andato. Mi ha detto che tornava subito, ma è uscito e non è tornato». La compagna di Algero Corretini ha poi evidenziato: «Dopo qualche ora ho pensato che fosse stato arrestato, ma in realtà non è così: mi sono un po’ informata e non è in nessun carcere e in nessuna questura. Non ho fatto la denuncia di scomparsa perché dopo qualche ora mi sono accorta che a casa aveva lasciato il portafoglio ma mancano due carte di credito e il documento di identità. Il giorno dopo, quando ho aperto il frigo, ho visto che non c’erano più gli anabolizzanti». Un vero e proprio mistero, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…



